European flour millers, Francesco Vacondio confermato presidente

L'assemblea generale della European flour millers, l'associazione che rappresenta l'industria molitoria europea a frumento tenero, ha confermato Francesco Vacondio, direttore generale dei Molini industriali di Modena (nella foto insieme al presidente, il padre Ivano), alla presidenza dell'associazione per il biennio 2025/2026. Lo rende noto un comunicato stampa di Italmopa, l'associazione industriali mugnai d'Italia che è una delle 25 associazioni molitorie nazionali aderenti alla European flour millers. 'La conferma di un nostro rappresentante ai vertici dell'industria molitoria europea - evidenzia Piero Luigi, direttore Italmopa - costituisce certamente motivo di grande orgoglio per il nostro comparto, la cui leadership deriva dall'ineguagliabile capacità dei nostri mugnai di individuare, selezionare, miscelare e trasformare le migliori varietà di grano in farine di impareggiabile qualità'.