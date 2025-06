Exor guarda a maxi-acquisizione da 2 miliardi di euro in Europa o Usa

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, guarda a una maxi-acquisizione in Europa o negli Stati Uniti nell'ordine dei 2 miliardi di euro, nell'ottica di reimpiegare i proventi incassati dalla cessione di una parte delle quote di Ferrari. Lo ha rivelato Guido De Boer, cfo della holding, che ha indicato che l'azienda è alla ricerca di obiettivi di acquisizione dopo aver incassato 3 miliardi di euro dalla vendita del 4% di Ferrari. Exor punterebbe ad acquisire dal 10% al 15% della nuova società e a diventarne l'azionista di maggioranza, secondo quanto indicato dal manager.

