Ferrari, altra trimestrale record: +13% di ricavi, utile a +17%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ricavi netti a 1.791 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente; consegne totali a 3.593 unità (+1%). Utile operativo (Ebit) a 542 milioni, in aumento del 22,7% rispetto all'anno scorso, con un margine pari al 30,3%. Utile netto a 412 milioni (+17%) e utile diluito per azione a 2,3 euro. Ebitda a 693 milioni, in aumento del 14,6% rispetto all'anno precedente, con un margine pari al 38,7%.

Generazione di free cash flow industriale pari a 620 milioni. Sono i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al primo trimestre in casa Ferrari. 'È stato un altro grande inizio d'anno', commenta in una nota Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, aggiungendo: 'Nel primo trimestre del 2025, con un lieve aumento delle consegne rispetto all'anno precedente, tutti i principali parametri hanno registrato una crescita a doppia cifra, con una forte redditività guidata dal nostro mix prodotto e dalla continua domanda di personalizzazioni. Ancora una volta, trova conferma la nostra strategia che punta alla qualità dei ricavi più che ai volumi'. Rilancia quindi Vigna: 'Continuiamo ad arricchire la nostra offerta di prodotti- in linea con i nostri piani- con sei nuovi modelli nel corso dell'anno, tra cui le 296 Speciale e 296 Speciale A recentemente presentate e la tanto attesa Ferrari elettrica che sarà protagonista di un lancio unico e innovativo. Siamo entusiasti delle novità che ci attendono'.