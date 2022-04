Finanza agevolata, Gruppo Del Barba di Carpi acquistato da Cerved

Il Gruppo Cerved ha acquistato il 100% del Gruppo carpigiano Del Barba Consulting, un gruppo che opera da oltre vent’anni nel settore della Finanza Agevolata, aiutando le imprese nel percorso di crescita, tramite l’accesso ad agevolazioni e contributi pubblici.Di proprietà dell’amministratore delegato Marco Barbieri, il Gruppo Del Barba ha chiuso il 2021 con oltre 6 milioni di fatturato e una previsione di crescita che dovrebbe portare a quadruplicare i ricavi entro il 2025.Nell'operazione M&A i soci del Gruppo Del Barba sono stati assistiti da Grensey Corporate Finance.Lo studio legale Gattai, Minali, partners e KPMG hanno svolto il ruolo di advisor per il Gruppo Cerved.Cerved FinLine con questa operazione raddoppia la sua presenza nel mercato della finanza agevolata, sia dal punto di vista della macchina operativa che del giro d’affari. Cerved si proporrà direttamente alle imprese attraverso la propria rete commerciale affiancata dagli specialisti di Del Barba, circa 80 tra tecnici e agenti specializzati.), amministratore delegato del Gruppo del Barba - siamo estremamente soddisfatti che un grande gruppo come Cerved ci abbia scelto per supportare la crescita nel settore. Diamo continuità ad un piano di crescita costante, potenziato dai nuovi partner e delle sinergie emergenti dall'acquisizione, con obiettivi di sviluppo dei servizi ed un piano che dovrebbe portare a quadruplicare il fatturato in quattro anni'.'L’acquisizione del Gruppo Del Barba rientra pienamente nella mission di Cerved – commenta Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved – poiché le consentirà di supportare al meglio la crescita delle aziende italiane, facilitandone l’accesso ai fondi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza'.