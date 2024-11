Fondazione di Modena, nel 2025 erogazioni per 20,5 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In particolare, nel 2025 crescono rispetto all’anno precedente di 1.280.000 euro le risorse destinate al territorio modenese, all’interno delle quali sono ricompresi gli stanziamenti per il progetto AGO. Confermata quindi la strategia: più risorse per le comunità locali senza tralasciare il versante nazionale, che per il 2025 impegna fondi per quasi 900mila euro.Nel dettaglio, sono destinati territorio di riferimento oltre 19,6 milioni di euro (erano 18,3 milioni per il 2024, a fronte dei 17,5 del 2023) mentre quasi 900mila euro, pur in decremento, vanno a progetti di rilievo nazionale.L’attività erogativa continuerà a svilupparsi nel solco delle tre aree tematiche definite nel Documento Strategico d’Indirizzo della Fondazione: Persona, Cultura e Pianeta.



'Cresce ancora l’impegno a favore di questo territorio - sottolinea il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi - in risposta alla sempre più alta qualità progettuale che riscontriamo in risposta ai bandi e come riconoscimento del ruolo cruciale svolto dai nostri stakeholder, chiamati ad operare in un contesto economico e sociale sempre più complesso. Pur al netto di un contributo di minor portata destinato alle iniziative nazionali, rivendichiamo una presenza forte, che ci vede al fianco delle altre fondazioni sulle tematiche che richiedono interventi di sistema'.



Rispetto alla distribuzione delle risorse viene confermato come prevalente l’ambito dei Servizi alla Persona, con i tre settori rilevanti della “Crescita e formazione giovanile”, “Famiglia” e “Volontariato” che complessivamente rappresentano il 36,3% delle risorse erogative totali, a cui fa seguito il 36,1% del settore “Arte, attività e beni culturali” sul quale insistono i sostegni agli enti partecipati e il contributo alle spese di gestione e di programmazione di AGO – Modena Fabbriche Culturali. Il settore della “Ricerca scientifica e tecnologica”, che ha visto aumentare leggermente la propria incidenza rispetto al 2024, si attesta sul 17,1% delle risorse totali.