Goldoni, sciopero durante CdA. A rischio 250 posti di lavoro

'Massima attenzione sulla difficile vertenza', ora 'intervengano i ministri'. Lo dice a Modena il Pd, riferendosi alla crisi della Goldoni Arbos di Migliarina di Carpi.Lo sciopero chiede il ritiro del concordato preventivo, quello che ha innescato la nuova mobilitazione dei sindacati, cosi' come il pagamento dei fornitori e la ripresa della produzione.In casa Pd, il segretario provinciale Davide Fava e il suo responsabile Economia Alessandro Poggi commentano: 'Esprimiamo attenzione per la delicata situazione che sta vivendo l'azienda, storico gruppo costruttore di macchine agricole. Come ha comunicato la direzione aziendale, e' stato depositato al Tribunale di Modena l'avvio di una procedura concorsuale di concordato preventivo. Uno scenario da scongiurare in quanto creerebbe una compromissione della continuita' produttiva e del pagamento dei fornitori, con le ripercussioni che cio' comporterebbe nell'immediato futuro sui lavoratori in organico, oltre 250, e su tutti quelli impegnati nell'indotto, con conseguenze sociali molto negative su una vasta area che ha come epicentro Carpi'. La situazione appare grave, fra l'altro, visto che gli ammortizzatori sociali sono stati esauriti con la precedente crisi del 2016. Chiedendo 'ulteriori sforzi' per capire se possa essere portato avanti il piano prospettato dalla nuova proprieta' nel 2017, evitando cosi' il concordato, concludono i dem: 'La Regione, il Comune di Carpi, il Pd provinciale ed il Pd di Carpi sono gia' al lavoro insieme ai sindacati, ma data la composizione societaria riteniamo sara' necessario l'intervento dei ministri competenti, che sollecitiamo'.. Ad esempio, continua Fiorini, 'il gruppo Lovol Heavy Industry Co. Ltd, costruttore cinese di macchine agricole, ha avviato una serie di acquisizioni di imprese italiane operanti nello stesso settore. Ha acquisito il marchio Arbos, di cui utilizza il know-how industriale, ha costituito una holding e ha proceduto al salvataggio della Goldoni spa, impresa emiliana produttrice di trattori'.Adesso, continua Fiorini, 'nonostante un rilevante portafoglio ordini a dimostrazione della vitalita' dell'azienda, la direzione aziendale ha comunicato alla rappresentanza sindacale dello stabilimento ex Goldoni di aver depositato al Tribunale di Modena l'avvio di una procedura concorsuale di concordato preventivo, che mette a rischio il futuro di 240 dipendenti e congela i debiti verso fornitori, con evidenti conseguenze per tutta la filiera collegata allo stabilimento. È necessario che il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli faccia rispettare il patto occupazionale e produttivo sottoscritto, convochi un tavolo istituzionale per affrontare la situazione e per difendere le ragioni di lavoratori, fornitori e di tutta la filiera'.