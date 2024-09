Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Un risultato importante per il territorio modenese - afferma Marvj Rosselli, Direttore Provinciale di Confesercenti Modena - che, con l'arrivo dei finanziamenti per studi di fattibilità, avrà la possibilità di progettare azioni e interventi che mettano al centro le piccole imprese del commercio e dei servizi, presidio fondamentale del tessuto urbano. Ora si entra nel vivo, come Confesercenti chiediamo che i Comuni utilizzino i finanziamenti per progetti che valorizzino concretamente la funzione della prossimità del commercio di vicinato e delle botteghe artigiane, in difficoltà anche a causa di aperture bulimiche di strutture commerciali che contrastano con l'importanza che sta assumendo la città a 15 minuti' conclude Rosselli.





Gli hub urbani e di prossimità riguardano sostegno al commercio nei centri storici delle città e nelle aree limitrofe. I progetti derivano al bando regionale finanziato con 1 milione di euro di risorse per contribuire alla realizzazione degli studi di fattibilità. Il tutto nella cornice della nuova legge regionale per lo Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione ed innovazione della rete commerciale e dei servizi (n. 12/2023), approvata nel settembre 2023 per attivare, attraverso progetti innovativi, il rilancio socio-economico delle aree urbane e far crescere competitività e attrattività anche turistiche.