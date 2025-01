Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La seconda edizione del contest di Confcommercio Modena “Natale in vetrina” ha confermato il grande successo dello scorso anno in termini di partecipazione ed entusiasmo: più di 80 le attività commerciali di Modena, Carpi e Pavullo che hanno preso parte all’iniziativa, sfidandosi nella realizzazione di decorazioni a tema Natale.Oltre 3 mila i commenti e le reazioni espresse sui canali social, che quest’anno, con ben 667 preferenze, hanno assegnato il gradino più alto del podio al Caffè Zanotti di Pavullo.Il premio è stato consegnato al titolare del locale Alessandro Santi, alla presenza dell’Assessore al Commercio di Pavullo Alessandro Monti: una cesta di eccellenze alimentari Made in Modena e una targa di riconoscimento che esprime complimenti e riconoscenza per il risultato ottenuto.L’iniziativa punta a coinvolgere i commercianti nell’allestimento delle proprie attività con decorazioni legate al tema del Natale, creando così un’atmosfera magica nei centri delle nostre città che funge da richiamo per cittadini e visitatori.“Questa seconda edizione del contest ‘Natale in vetrina’ ha registrato un coinvolgimento ed una partecipazione maggiore rispetto all’edizione precedente – commenta Confcommercio Modena – l’entusiasmo dei commercianti e l’incredibile risposta da parte del pubblico hanno superato, per il secondo anno consecutivo, le nostre aspettative”. “E’ un’iniziativa che valorizza le attività commerciali e l’attrattività delle nostre città, incentivando così gli acquisti nei negozi di vicinato”, conclude Confcommercio Modena.