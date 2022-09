'Imprenditori schiacciati da cartelle esattoriali astronomiche: così lo Stato diventa patrigno'

Uno Stato che invece di aiutare i piccoli artigiani che attraversano un momento di difficoltà a rialzarsi li costringe a entrare in un vortice di cartelle esattoriali il cui peso in pochi anni viene elevato a potenza dagli interessi. E' questa la storia che racconta un piccolo imprenditore dell'autotrasporto associato a Ruote Libere. Una storia che accomuna tanti colleghi in un settore negli ultimi mesi pesantemente penalizzato, anche dal caro carburante.'L'odissea di questo nostro associato inizia a gennaio 2003 quando il suo unico autista è coinvolto in un grave incidente in Svizzera - spiega la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini -. Parliamo di una piccola impresa artigiana con due mezzi, uno condotto dal titolare e uno dal dipendente, una struttura simile a quella di tante aziende di autotrasporto italiane.'Io credo che una storia simile sia emblematica di un sistema che non funziona - chiude Cinzia Franchini -. Lo Stato non può trasformarsi in patrigno gettando nella disperazione un artigiano che magari ha sbagliato, ma che ha cercato in tutti i modi di continuare la propria attività. Occorre ripensare l'intero sistema e offrire un serio percorso di ripartenza a tutti coloro che dimostrano di meritarlo. Paradossalmente le cose sarebbero state più semplici se questo piccolo imprenditore avesse deciso all'indomani dell'incidente, a fronte delle spese enormi da sostenere, di far fallire l'azienda. In quel modo il debito non sarebbe lievitato con gli interessi e avrebbe potuto aprire un'altra attività intestandola a qualche prestanome. Ecco, questa scorciatoia, spesso percorsa da persone senza scrupoli appare più conveniente piuttosto che il tentativo di restare in piedi facendo fronte a tutti i debiti. Non può funzionare così, non basta sventolare le cosiddette norme salva suicidi a posteriori, quando per anni intere famiglie vengono lasciate sole e inascoltate. Lo Stato deve dialogare con chi, per un periodo di tempo, non è riuscito a rispettare i propri impegni forse anche per propri errori, ma che ha fatto di tutto per rimettersi in carreggiata'.