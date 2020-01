Industria Modena: Caveco entra nel gruppo Fabbri

Caveco, societa' bresciana specializzata nelle macchine per il confezionamento alimentare, entra nel gruppo Fabbri, realta' industriale modenese da oltre 60 sul mercato, leader di produzione e vendita nello stesso settore. Con 500 dipendenti, 160 brevetti concessi in diversi paesi nel mondo e il 5% del fatturato investito in ricerca e sviluppo, il gruppo Fabbri acquisisce l'azienda esperta in particolare, anche se non solo, della carne fresca confezionata in Atp e Skin con macchine termosaldatrici.'Questa acquisizione- commenta da Vignola Stefano Mele, amministratore delegato del gruppo Fabbri- costituisce un ampliamento naturale del perimetro di attivita' del nostro gruppo, rafforzandoci ulteriormente nel segmento strategico delle macchine per la termosigillatura e delle linee di confezionamento. Metteremo a fattor comune le reciproche esperienze e capacita', valorizzando al massimo il business e le soluzioni acquisite, continuando a investire nell'evoluzione dei nostri prodotti e nello sviluppo del mercato'.'Siamo contenti di entrare a far parte di gruppo Fabbri perche' questo ci consentira' di unire le forze e permettera' lo sviluppo ancora piu' accelerato della nostra strategia' - ha aggiunto Franco Vellutini, fondatore di Caveco.La famiglia Vellutini rimarra' nell'azionariato della societa'. Parte dei fondi necessari alla realizzazione dell'acquisizione e' stata messa a disposizione da Banco Bpm, non da oggi partner del gruppo Fabbri.