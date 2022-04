Lavoro: voucher per imprese che accolgono studenti in stage

La Camera di commercio di Modena ha pubblicato un bando che prevede voucher a favore delle piccole e medie imprese modenesi che accolgono in stage studenti delle scuole superiori, degli Its-Ifts, dei Centri di formazione professionale e studenti universitari. Le domande possono essere inviate dal 2 al 31 maggio. L'iniziativa, spiega la stessa Cciaa, nasce per favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ed è dedicato alle imprese a disposte ad ospitare nei Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) studenti selle Scuole secondarie di secondo grado, o in stage curricolari studenti universitari o inseriti nei percorsi post-diploma Its, nell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts) e nei Centri di formazionale professionale (Cfp). Per ogni studente delle superiori ospitato in un percorso di almeno 80 ore è previsto un incentivo di 300 euro, mentre per tutti gli altri studenti a fronte di uno stage di almeno 200 ore l'importo sale a 500 euro.Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 84.000 euro. Sono finanziabili gli stage programmati a partire dall'1 gennaio scorso fino al 18 giugno prossimo per i Pcto o fino al 15 settembre per tutti gli altri stage. Gli studenti ospitati nei percorsi estivi (Estate in alternanza) non rientrano in questo tipo di agevolazione. Per le imprese ospitanti è richiesta l'iscrizione al Registro nazionale Alternanza Scuola Lavoro, che è possibile perfezionare anche dopo l'invio della domanda. Le domande potranno essere trasmesse dalle 14 del 2 maggio alle 12 del 31 maggio, esclusivamente in modalità telematica. Informazioni e modulistica sul sito camerale www.mo.camcom.it.