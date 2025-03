Maserati: il rilancio a Modena parte dalle Officine fuoriserie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nello storico stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti a Modena, nasce uno spazio dedicato alla personalizzazione più raffinata delle auto della casa del Tridente: nelle nuove Officine Fuoriserie Maserati i desideri dei clienti non hanno limiti e il processo di configurazione si arricchisce con una innovativa linea di verniciatura per creare la Maserati dei propri sogni.

Sono trascorsi cento anni da quando la matita del fratello e artista Mario Maserati disegnò il famoso emblema, traendo ispirazione dal Nettuno in piazza Maggiore a Bologna. Un simbolo che poi trovò il suo posto sulla calandra della Tipo 26, debuttando l’anno successivo alla Targa Florio e iniziando la gloriosa storia delle vetture della casa automobilistica, prima in pista e poi in strada.



Il 2025 è l’anno del Tridente.

Non si tratta solo di un logo, ma di un simbolo di eredità ed innovazione, di desideri e lusso, dell’indole di Maserati di porre il cliente sempre al centro di ogni processo decisionale, di innalzare i suoi desideri e renderli possibili.In questo modo si plasma il futuro del lusso grazie anche alla personalizzazione del Programma Fuoriserie, con investimenti audaci nel design su misura e nell’innovazione tecnologica.Santo Ficili, Maserati CEO: “Maserati è sinonimo di lusso italiano nel mondo e celebrare questo concetto ai massimi livelli significa mettere al primo posto i desideri del cliente in tutto ciò che facciamo e, in particolar modo, nella realizzazione di vetture esclusive grazie al programma Fuoriserie. L’attenzione ai dettagli e alle esigenze di chi decide di acquistare una Maserati è ciò che ci contraddistingue: con le nuove Officine Fuoriserie Maserati offriamo un’ulteriore esperienza su misura, un nuovo capitolo nella storia del nostro Marchio che celebra la nostra tradizione di eccellenza artigianale e innovazione”.“Le nuove Officine trovano la loro casa nello storico stabilimento di Modena” prosegue Ficili. “Questa terra è il cuore pulsante del nostro Brand straordinario, il più longevo di tutta la Motor Valley italiana, capace di portare nel mondo una visione unica di performance e design: l’inaugurazione rappresenta un importante investimento per il sito modenese e per le sue persone, mostrando l’impegno del Marchio nei confronti della comunità locale e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di crescita”.