Mirafiori e Maserati, nuovo direttore stabilimento è il fratello di Figliuolo

Da inizio luglio il direttore di stabilimento Mirafiori di Stellantis sarà Giuseppe Figliuolo (), fratello del generale Figliuolo, ex responsabile del sito industriale di Cassino dove si producono i suv Grecale di Maserati e le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.A Torino il manager ritroverà, oltre alle Maserati e alla 500 elettrica che viaggiano verso 100 mila pezzi, anche il fratello, il generale Francesco Figliuolo, ormai noto al grande pubblico per aver gestito la fase più critica della pandemia, i bandi per le forniture di dispositivi di protezione e la distribuzione dei vaccini. Il generale Figliuolo infatti vive da tempo a Torino con la famiglia.Al posto di Figliuolo a Cassino arriva l'ingegner Vito Cascioneattuale numero uno del centro Maserati di Modena.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.