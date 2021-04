Mitsubishi investe 35 mld di yen a Modena sulla controllata CPC

Sulla scia dei forti investimenti globali nel segmento dei, o CFRP, il colosso giapponese Mitsubishi Chemicals ha dichiarato l'intenzione di rafforzare anche la sua posizione in Italia con un investimento di 35 miliardi di yen (circa 260 milioni di euro) per ampliare la produzione presso la sua controllata italiana,I CFRP sono materiali dieci volte piu' resistenti del ferro con un quarto del suo peso, il cui uso e' prospettato comeL'obiettivo dell'azienda è quello di raddoppiare le dimensioni attuali della fabbrica e triplicarne la capacita' produttiva entro il 2023, mentre sul piano globale il gruppo mira a portare il fatturato del comparto a 400 miliardi di yen entro il 2025.

