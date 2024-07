Modena, Coop Alleanza chiude la storica sede di viale Virgilio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I lavoratori del direzionale di Modena saranno assegnati a nuove sedi di lavoro disponibili nelle altre strutture di Coop Alleanza 3.0 limitrofe, come ad esempio le aree ad uso ufficio presenti negli ipercoop Grandemilia e Portali (Modena), Borgogioioso (Carpi), Ariosto (Reggio Emilia) o la sede distaccata di Anzola.

Inoltre, permane per i lavoratori la possibilità del ricorso allo smartworking, che per chi lavora in ufficio può estendersi fino a quattro giorni alla settimana - Anche in conseguenza delle politiche sullo smartworking, la sede di Modena risulta oggi sovradimensionata rispetto alle reali necessità. Anche perché l’immobile, costruito tra gli anni ’70 e ’80 dello scorso secolo, non risponde agli attuali standard di efficienza energetica e la sua operatività ha un impatto sia economico sia ambientale eccessivo. La sua dismissione, quindi, rientra nelle linee strategiche per la gestione del patrimonio immobiliare delineate nel Piano Industriale 2023 – 2027 e comporta un miglioramento dell’impronta ambientale della Cooperativa'.



'Questa misura consolida le nuove modalità organizzative della Cooperativa, che in questi anni si è mossa per innovare in modo importante, e su più livelli, rispetto al tema “luoghi di lavoro” - dichiara Edy Gambetti, Vice Presidente di Coop Alleanza 3.

0 – Spostando alcune funzioni direzionali presso gli uffici della rete di vendita, ad esempio, contiamo non solo di realizzare efficienza economica e ambientale, ma anche di consentire ai colleghi occasioni di nuove relazioni, relazioni che consentano anche una reciproca e migliore comprensione delle logiche che guidano le differenti strutture. Naturalmente per tutti noi è triste salutare una sede storica e iconica come quella di Modena, una sede che per tanti, e per molti anni, è stata una seconda casa. Tuttavia, dobbiamo essere concreti e attenti nell’osservare i cambiamenti, sia del mercato sia della società. Con il post-Covid le persone hanno chiesto più flessibilità e la Cooperativa ha adottato già da tempo, per tutti coloro che hanno lavori d’ufficio, una politica estremamente vantaggiosa su questo aspetto. Il contro è che, oggi, in viale Virgilio abbiamo una sede da oltre 650 postazioni, per ragioni anagrafiche non particolarmente efficiente sul piano ambientale, nella quale le punte massime di presenza quotidiane sono di 150 persone. Questa manovra consentirà il recupero di importanti risorse e metterà la Cooperativa nelle condizioni di essere sempre più competitiva e di poter continuare a investire là dove serve. In questo senso Modena rimane centrale nella nostra strategia: solo per parlare del capoluogo, proprio un anno fa concludevamo un importante restyling dell’Ipercoop Portali'.