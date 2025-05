Modena, ecco la nuova Coop al Parco dell'ex Amcm

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Oggi, proprio lì dove un tempo c’erano le officine della vecchia filovia, si è accesa una nuova insegna Coop: quella del supermercato Coop Sigonio, in Piazza fratelli Panini 93, nel Parco della Creatività, accanto al Teatro delle Passioni.

Come tutti gli edifici dell’area, anche quello dove ha sede il nuovo supermercato è stato ristrutturato rispettandone lo stile e la storia: la realizzazione ha richiesto un investimento di quasi 10 milioni di euro. Con la nuova Coop arrivano a sette i negozi della Cooperativa all’ombra della Ghirlandina.

'Coop Alleanza 3.0 è orgogliosa di aver contribuito alla riqualificazione dell’ex comparto Amcm di Modena, un luogo simbolico della città.

– ha dichiarato il presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Trombone – Grazie a un progetto attento e condiviso, sta nascendo una nuova porzione di città che custodisce la memoria del passato e accompagna l’evoluzione del quartiere con uno sguardo verso il futuro. Nel nostro nuovo negozio si sposeranno i sapori della tradizione e le soluzioni tecnologiche più innovative, per restituire un’esperienza di spesa moderna, piacevole e accessibile. Ringrazio le colleghe e i colleghi che con il loro impegno hanno reso possibile questo nuovo capitolo di Coop a Modena'.All’appuntamento per la cerimonia inaugurale hanno partecipato: il sindaco Massimo Mezzetti, lo stesso Domenico Trombone e Milva Carletti, direttrice generale della Cooperativa. Inoltre, erano presenti per Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta, vicepresidente vicario, Edy Gambetti, vicepresidente, e, in rappresentanza della base sociale, Gabriela Guidetti, presidente Zona Soci Modena città. Dopo i saluti istituzionali, don Matteo Cavani della Parrocchia della Madonna Pellegrina ha benedetto la struttura. La nuova Coop ha una superficie di 900 metri quadri e può contare su 45 lavoratori.Coop Sigonio sarà aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 9 alle 20.