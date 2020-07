Modena, Maserati nella top ten delle aziende italiane dove lavorare

Maserati è nella top ten delle aziende italiane dove tutti vorrebbero lavorare. Lo dice la ricerca Randstad Employer Brand 2020 su un panel di 150 aziende, con oltre 1.000 dipendenti e sede in Italia, e un campione di 6.300 intervistati, fra i 18 e i 65 anni. 'Siamo orgogliosi dei risultati di questo sondaggio, ma in particolar modo dell'atmosfera che si respira nella nostra azienda. Il 2020 è, infatti, l'anno che segna l'inizio della 'nuova era' Maserati' - sottolinea Davide Grasso, ad di Maserati.'Stiamo affrontando un nuovo corso con grande energia: ambizione, innovazione e passione guidano il lavoro di tutti i dipendenti. Siamo una squadra coraggiosa, orgogliosa della sua storia tutta italiana e audace nel guardare con impegno il futuro che ci attende', rivendica il manager. Secondo la ricerca, Maserati compare al sesto posto tra i luoghi di lavoro dei sogni.

