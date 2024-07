Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La ragione della fermata sta nel mancato rispetto da parte aziendale dell'accordo sindacale sul calendario ferie. 'Infatti, imponendo unilateralmente una chiusura collettiva ad agosto di tre settimane al posto delle due pattuite, si vuole scaricare sui lavoratori i costi del calo produttivo previsto nel mese. Oltre a rappresentare a parere della Fiom Cgil un comportamento antisindacale e una mancanza di rispetto nei confronti dei dipendenti, la violazione dell'accordo crea problemi materiali ed economici a lavoratori che già hanno prenotato le ferie in maniera dilazionata anche in altri momenti dell'anno. Rsu, Fiom e lavoratori - dichiara Paolo Brini della Fiom-Cgil - auspicano che a fronte dell'altissima adesione allo sciopero la direzione aziendale torni sui suoi passi e si sieda al tavolo di trattativa per trovare una soluzione condivisa che possa venire incontro alle necessità di tutti'.