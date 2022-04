Modena, vola l’inflazione: famiglie sempre più in difficoltà

Il dato dell’inflazione tendenziale ha raggiunto nella città di Modena il 5,9%, con un balzo di quasi un punto percentuale sul mese precedente (5%). Un dato inferiore a quello nazionale (6,5%), ma con un lieve restringimento della forbice. L'analisi arriva dal presidente di Federconsumatori Modena Marzio Govoni.'Nel confronto con le province limitrofe si registrano importanti diferenze. Reggio si attesta al 5,3%, miglior dato in Italia, dopo i pessimi dati del 2021 per quella provincia. Bologna va oltre l’inflazione media nazionale, con il 6,8%. A Modena, assieme alla ulteriore crescita dei beni energetici (poco sotto l’80% rispetto al pari mese del 2021), si registra un pesante effetto nel settore dei trasporti (+3,9% sul mese precedente) e dei servizi ricettivi e di ristorazione (+2,5% sul mese precedente) afferma Govoni -. I prodotti alimentari crescono dello 0,8% sul mese precedente, con un 4,5% sul pari mese del 2021.'Tanti numeri, che rendono però chiaro, anche nella nostra provincia, il progressivo impoverimento della gran parte di cittadini e famiglie, la perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni, il rischio di far precipitare una parte del ceto medio nella fascia della povertà, assieme a quelle migliaia di famiglie che da tempo hanno difcoltà a riscaldare le abitazioni, a fare la spesa, a pagare mutui e affitti. A Modena ci si deve interrogare su questa condizione; non ci sono soltanto fenomeni internazionali incontrollabili; una parte di questi dati sono frutto di speculazioni, e si trasformeranno in utili maggiori, non sempre visibili e nella ulteriore crescita delle diseguaglianze'.