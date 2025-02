Norme autotrasporto: partecipato incontro formativo di Ruote Libere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cosa cambia e in quali ambiti si applica la sospensione breve della patente? Quando i punti vengono detratti dalla patente e quando l'infrazione va ad incidere sulla CQC, la Carta di Qualificazione del Conducente? Cosa prevede la normativa sull'uso dei tachigrafi e sulla loro tipologia? Quali responsabilità per gli autisti e quali responsabilità per il datore di lavoro in caso di irregolarità? Sono solo alcune delle domande a cui Franco Medri, già sostituto commissario della Polizia Stradale e ora referente dell'Asaps (Associazione Amici Polizia Stradale), ha risposto nel corso del seminario formativo pubblico organizzato dall'associazione di rappresentanza indipendente dell'autotrasporto Ruote Libere, presieduta da Cinzia Franchini, che si è svolto alla sala Pucci di Modena. Un incontro al quale hanno partecipato una cinquantina tra autotrasportatori, imprenditori e agenti di polizia.

Patrocinato dal Comune di Modena e da Asaps, l'appuntamento ha fornito un quadro chiaro della normativa esistente e soprattutto delle ultime modifiche non solo al Codice della Strada ma alla complessa normativa che interessa l'autotrasporto. Complessa da rispettare ma anche complessa da fare applicare correttamente. Per questo l'incontro si è dimostrato utile, non solo per gli operatori dell'autotrasporto privato, ma anche per le forze di Polizia impegnate sulle strade per i controlli sul rispetto della legge.'Abbiamo organizzato questo seminario formativo per dare conto delle tante novità che hanno modificato la normativa. L'informazione e la formazione in questo campo sono fondamentali per evitare rischi non solo sul fronte della sicurezza stradale ma anche sulle possibili sanzioni' - ha affermato la presidente di Ruote Libere Cinzia Franchini.

Tra queste novità c'è anche la sospensione breve della patente, per una settimana, nel caso in cui siano presenti meno di 20 punti. I casi sono molteplici. 'Un provvedimento di questo tipo come appunto il ritiro della patente per una o due settimane può avere un effetto dirompente su una ditta di autostrasporto, soprattutto se di piccole dimensioni. Altro cambio di normativa sostanziale si è avuto nel campo della dimostrazione dei tempi di guida e di riposo. Purtroppo, nel settore, c'è anche una grande confusione su questi punti. L'incontro di oggi ha voluto offrire un piccolo contributo e rispondere a tanti interrogativi e a supplire a quello che parallelamente all'introduzione di nuove norme, è un grande vuoto informativo, anche da parte delle istituzioni pubbliche. Questa giornata è stata anche un bel momento di confronto coi colleghi nella consapevolezza che la forza di questa categoria sta proprio nella capacità di unirsi, cosa che non sempre avviene' - ha concluso Franchini.