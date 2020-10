Nuovo crollo di Bper in Borsa -4,2%, annullato il rimbalzo di ieri

Nuovo crollo delle azioni Bper in Borsa. A Piazza Affari oggi il titolo modenese fa registrare -4.20% crollando a 1,1855 e annullando completamente il rimbalzo di ieri e ritornando al profondo rosso fatto segnare lunedì ( qui l'articolo ). A pesare l'aumento di capitale da 800 milioni varato lo scorso fine settimana ( qui l'articolo ) nell'ambito dell’operazione tra Bper e Intesa Sanpaolo per l’acquisizione da parte di Bper di un ramo d’azienda costituito da 532 filiali bancarie del Gruppo Intesa Sanpaolo.Per Teleborsa lo status tecnico della banca 'mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,174 euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,225. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,154'.

