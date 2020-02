Operazione Ubi, continua il crollo in Borsa di Bper

Continua la mattinata in rosso di Bper in Borsa. Dopo il crollo di ieri (oltre meno 10 per cento) le azioni sono ora in coda al listino di Milano con un calo di oltre il 3% dopo un breve avvio in rialzo.

Gli investitori dunque stanno bocciando l'annuncio dato intorno a mezzanotte di lunedì dell'aumento di capitale necessario (stimato fino ad un massimo di 1 miliardo) per l'acquisizione da Intesa di 500 filali Ubi, annuncio che ha fatto volare Ubi con oltre più 23%.



Gli analisti di Equita sottolineano come il target price di Bper passi da 5,1 euro a 4,8 euro e il giudizio da buy a hold con uscita dal portafoglio principale. In particolare, per Equita 'benchè il 20% dell'aumento di capitale sarà assorbito da Unipol e dalla Fondazione Banco di Sardegna, l'overhang (cioè che grandi quantitativi di titoli finiscano sul mercato) della ricapitalizzazione - pari al 30% del flottante - limita le possibilità di crescita del titolo'. Inoltre, scrive Equita, 'l'aumento di capitale dovrebbe essere di 800 milioni, in base ai nostri calcoli Bper dovrebbe mantenere un Cet1 maggiore del 12% anche nel 2020 (12,3%). Il deal dovrebbe risultare del 6% migliorativo sull'utile per azione (61 cent al 2021, rispetto alla stima di 57 cent) ma del 3% diluitivo con 1 miliardo di rafforzamento'.



Ovviamente l'ad Alessandro Vandelli ha predicato ottimismo ieri in conference call.

Vandelli considera infatti l'operazione una 'grande opportunità per il gruppo Bper, che diventerà il quinto gruppo italiano per total asset. L'acquisto delle filiali ci consentirà di aumentare la base di clientela di oltre il 40% e di ribilanciare la presenza del gruppo sul territorio nazionale verso aree economicamente forti con la Lombardia. Nessun'altra combinazione avrebbe avuto effetti così positivi sul nostro riposizionamento sul territorio. Anche Bper sta chiudendo filiali: nel nostro piano abbiamo pianificato di chiudere 230 filiali e ne abbiamo già chiuse 128, detto questo noi non stiamo comprando filiali ma base clienti e questo è il punto: 1,2 milioni di nuovi clienti è un incredibile upgrade che era impossibile raggiungere in un altro modo e agli stessi costi. Così non dobbiamo comprare una banca o una compagnia, ed è il miglior modo di ottenere crescita'.