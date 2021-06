Petrolio record: la bolletta logistica italiana sale di 13 miliardi

Il nuovo record del prezzo del petrolio fa salire la bolletta logistica dell'Italia a oltre 13 miliardi di euro per il gap infrastrutturale che penalizza il sistema dei trasporti nazionale rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea. E' quanto emerge dall'analisi del Centro Studi Divulga diffusa in occasione delrincaro dei prezzi delle quotazioni dei carburanti, ai nuovi massimi pluriennali. Un trend che pesa in maniera consistente su un sistema come quello italiano dove il trasporto su strada rappresenta ancora -sottolinea il Centro Studi Divulga -Il risultato è che il Belpaese si posiziona al secondo posto per intensità dei trasporti su strada, dopo la Spagna (95%) e prima di Francia (87,9%), Germania (74%) e Paesi Bassi (51%). Se guardiamo peròalla qualità delle strade e delle altre infrastrutture, secondo l'analisi del Centro Studi Divulga, l'Italia crolla al ventesimo posto, poco sopra Paesi come, ad esempio, Lettonia, Bulgaria o Malta.Un problema che si riflette anche - rileva il Centro Studi Divulga - sul costo dei trasporti a carico delle aziende tricolori.: in Lettonia il costo dell'autotrasporto è di 0,60 euro/km, in Romania 0.64 euro/km; in Lituania 0,65 euro/km, in Polonia 0.70 euro/km.(Fonte: Adnkronos)