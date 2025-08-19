Prezzo Diesel, a Carpi e Sassuolo il pieno costa di più che a Modena

‘Rispetto al diesel il prezzo medio di vendita nei dieci distributori più economici di Modena è di 1,568 euro al litro; quello di Carpi sale a 1,622 (+3,46%), mentre a Sassuolo si arriva a 1,63 euro (4%). Cifre che non cambiano significativamente, riducendosi di poco, se consideriamo soltanto i cinque distributori più economici. Ma agli automobilisti carpigiani e sassolesi va ancora peggio se esaminiamo il prezzo dei venti distributori più economici (nel caso di Carpi si tratta di tutti i distributori presenti). In questo caso il prezzo medio della città di Modena sale, di poco, a 1,579 euro. Il differenziale con Sassuolo cresce al 4,4%, mentre a Carpi si registra un differenziale del 4,85%’. A fotografare il quadro è Federconsumatori Modena.’Rispetto alla benzina il prezzo medio dei primi dieci distributori di Modena è di 1,621 euro, che a Carpi salgono a 1,662 (+2,49%) e a Sassuolo a 1,68 euro (+3,59%). Differenze che, anche qui, non si modificano in modo significativo se si prendono a riferimento i cinque distributori più economici delle tre città. Se invece esaminiamo le prime venti pompe di benzina il differenziale con Modena sale al 4% per Carpi e al 4,1% a Sassuolo’.’Tra i distributori esaminati il divario tra la pompa diesel più economica (Modena) e quella più cara (Carpi) è del 9,4%.Per fare il pieno ad una vettura con un serbatoio da 50 litri la differenza è quasi di 7 euro. Una differenza che sale se esaminiamo tutti i distributori dei tre Comuni, con una differenza del 10,6%, ad esempio, tra la pompa a benzina più economica e quella più cara, entrambe nella città di Modena. Sono 8,6 euro per ogni pieno. Sono una decina i distributori della Città di Modena dove il diesel e la benzina hanno un costo superiore a quello applicato nella stazione di servizio di Secchia Ovest, in autostrada - continua Federconsumatori-. Singolare il differenziale interno alle insegne. E’ il caso di ENI di via Vignolese a Modena, dove la benzina costa 1,609 euro ed il gasolio 1,599; siamo lontanissimi dalla gran parte dei distributori ENI della città, dove la benzina raggiunge in diversi casi 1,749 euro ed il diesel 1,689. Stessa insegna, differenziali che raggiungono nella benzina il 9%. Tenuto conto delle differenti dimensioni della rete, che ridimensionano i numeri più forti, ci sentiamo di affermare che il costo dei carburanti a Carpi e Sassuolo è superiore del 3- 4% rispetto a Modena.Per chi ogni settimana mette 50 euro nel serbatoio corrispondono ad un maggior costo di circa 100 euro all’anno, per chi risiede a Carpi e Sassuolo. Differenze ingiustificate, che chiediamo di mettere sotto attenzione’.