Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prezzo Diesel, a Carpi e Sassuolo il pieno costa di più che a Modena

Prezzo Diesel, a Carpi e Sassuolo il pieno costa di più che a Modena

‘Tra i distributori esaminati il divario tra la pompa diesel più economica (Modena) e quella più cara (Carpi) è del 9,4%’

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
‘Rispetto al diesel il prezzo medio di vendita nei dieci distributori più economici di Modena è di 1,568 euro al litro; quello di Carpi sale a 1,622 (+3,46%), mentre a Sassuolo si arriva a 1,63 euro (4%). Cifre che non cambiano significativamente, riducendosi di poco, se consideriamo soltanto i cinque distributori più economici. Ma agli automobilisti carpigiani e sassolesi va ancora peggio se esaminiamo il prezzo dei venti distributori più economici (nel caso di Carpi si tratta di tutti i distributori presenti). In questo caso il prezzo medio della città di Modena sale, di poco, a 1,579 euro. Il differenziale con Sassuolo cresce al 4,4%, mentre a Carpi si registra un differenziale del 4,85%’. A fotografare il quadro è Federconsumatori Modena.
’Rispetto alla benzina il prezzo medio dei primi dieci distributori di Modena è di 1,621 euro, che a Carpi salgono a 1,662 (+2,49%) e a Sassuolo a 1,68 euro (+3,59%). Differenze che, anche qui, non si modificano in modo significativo se si prendono a riferimento i cinque distributori più economici delle tre città. Se invece esaminiamo le prime venti pompe di benzina il differenziale con Modena sale al 4% per Carpi e al 4,1% a Sassuolo’.
’Tra i distributori esaminati il divario tra la pompa diesel più economica (Modena) e quella più cara (Carpi) è del 9,4%.
Per fare il pieno ad una vettura con un serbatoio da 50 litri la differenza è quasi di 7 euro. Una differenza che sale se esaminiamo tutti i distributori dei tre Comuni, con una differenza del 10,6%, ad esempio, tra la pompa a benzina più economica e quella più cara, entrambe nella città di Modena. Sono 8,6 euro per ogni pieno. Sono una decina i distributori della Città di Modena dove il diesel e la benzina hanno un costo superiore a quello applicato nella stazione di servizio di Secchia Ovest, in autostrada - continua Federconsumatori-. Singolare il differenziale interno alle insegne. E’ il caso di ENI di via Vignolese a Modena, dove la benzina costa 1,609 euro ed il gasolio 1,599; siamo lontanissimi dalla gran parte dei distributori ENI della città, dove la benzina raggiunge in diversi casi 1,749 euro ed il diesel 1,689. Stessa insegna, differenziali che raggiungono nella benzina il 9%. Tenuto conto delle differenti dimensioni della rete, che ridimensionano i numeri più forti, ci sentiamo di affermare che il costo dei carburanti a Carpi e Sassuolo è superiore del 3- 4% rispetto a Modena.
Per chi ogni settimana mette 50 euro nel serbatoio corrispondono ad un maggior costo di circa 100 euro all’anno, per chi risiede a Carpi e Sassuolo. Differenze ingiustificate, che chiediamo di mettere sotto attenzione’.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Flebo da 4 ore ma sosta massima 90 minuti: caos sosta al Policlinico

Flebo da 4 ore ma sosta massima 90 minuti: caos sosta al Policlinico

Coppa Italia: Torino-Modena 1-0

Coppa Italia: Torino-Modena 1-0

ll Volley Modena riparte, di nuovo in campo per preparare il ritorno in A2

ll Volley Modena riparte, di nuovo in campo per preparare il ritorno in A2

Il Modena a Torino, omaggio alle vittime di Superga

Il Modena a Torino, omaggio alle vittime di Superga

Focolaio Chikungunya a Carpi, l’Ausl invita i cittadini a sottoporsi a prelievi di controllo

Focolaio Chikungunya a Carpi, l’Ausl invita i cittadini a sottoporsi a prelievi di controllo

In auto con pugnale e hashish: denunciato

In auto con pugnale e hashish: denunciato

Articoli più Letti Ruote Libere, Franchini: ‘Una follia la chiusura totale della tangenziale Rabin di Modena’

Ruote Libere, Franchini: ‘Una follia la chiusura totale della tangenziale Rabin di Modena’

Coop Alleanza 3.0, l'attivista Anpi Francesca Durighel nominata vicepresidente

Coop Alleanza 3.0, l'attivista Anpi Francesca Durighel nominata vicepresidente

Semestrale Bper, utile netto record

Semestrale Bper, utile netto record

Distretto ceramico piegato dai Dazi di Trump, il Pd: 'Governo Meloni inerme'

Distretto ceramico piegato dai Dazi di Trump, il Pd: 'Governo Meloni inerme'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Crollano le imprese artigiane, a Modena come in Italia

Crollano le imprese artigiane, a Modena come in Italia

Borsa Milano: il Paperone di Piazza Affari è lo Stato

Borsa Milano: il Paperone di Piazza Affari è lo Stato

'Aimag nelle mani di Hera, la Corte dei Conti svelerà i rischi dell'operazione'

'Aimag nelle mani di Hera, la Corte dei Conti svelerà i rischi dell'operazione'

Crisi dei negozi a Carpi, Confesercenti propone tre soluzioni per gli alimentari in centro storico

Crisi dei negozi a Carpi, Confesercenti propone tre soluzioni per gli alimentari in centro storico