Quali azioni comprare nel 2020?

Dato che la situazione economica della zona Euro sembra essere in via di miglioramento dall’inizio dell’anno, qualsiasi investitore che si interessi al mercato borsistico si chiede verso quali titoli sia preferibile orientare le proprie strategie e questo perché quest’anno le opportunità di guadagno potrebbero rivelarsi numerose. Di conseguenza vi proponiamo di trovare qui dei consigli sulle azioni da comprare prioritariamente nel 2020 per migliorare il vostro rendimento, specialmente se trattate queste azioni online tramite i CFD.

Verso quale tipo di azioni orientarsi nel 2020

Per via dell’attuale congiuntura economica è preferibile orientarsi verso azioni di Borsa del mercato europeo e ridurre l’esposizione sui valori statunitensi che soffrono attualmente del rialzo del valore del dollaro sul mercato Forex, senza considerare che si attende a breve un probabile rialzo del tasso di sconto.

Le azioni originarie di paesi impegnati in un programma di riforme come l’Italia e la Francia sono anch’esse da privilegiare. I valori britannici saranno al contrario più sensibili per via delle recenti elezioni di maggio scorso. Le azioni tedesche, sebbene sempre interessanti, soffrono di un rialzo dei prezzi che le rende poco vantaggiose e le azioni spagnole soffrono, per quanto le riguarda, di una degradazione della situazione economica nell’America del Sud.

Il 2020 sarà anche un momento propizio per orientarsi verso il trading delle azioni del settore bancario che beneficia di una ripresa anticipata delle richieste di credito da parte delle imprese. Diversa la situazione dei gruppi petroliferi che potrebbero soffrire ancora del recente ribasso dei prezzi dell’oro nero sul mercato delle materie prime.

Le azioni di Borsa da comprare prioritariamente quest’anno

Per andare ancora più lontano con i nostri consigli, ecco la lista delle azioni di Borsa che bisogna comprare prioritariamente nel 2020.

Le imperdibili:

Accor

Arcelormittal

Axa

Aviva

Crédit Agricole

Deutsche Annington

Enel

Inditex

Intesa

Sanpaolo

Nokia

Renault

Rio Tinto

Royal Dutch Shell

Vinci

Le altre azioni borsistiche selezionate per il 2020:

BAE Systems

KPN

Norsk Hydro

SKF

Solvay

Vivendi

Aegon

Airbus Group

Heineken

Kering

Michelin

Pernod Ricard

Publicis Groupe

Safran

Siemens

STMicroelectronics

Air France

AkzoNobel

Asos

CRH

L’Oréal

Valéo

Quale strategia adottare?

Utilizzando i valori sopracitati, avrete la garanzia di ottenere dei profitti trattando sui mercati borsistici nel 2015. Sulle piattaforme di trading è in ogni caso preferibile utilizzare delle posizioni a medio o lungo termine avendo cura di coprirle, in particolare utilizzando altre posizioni sulle materie prime o sulle valute.