Reddito lavoratori dipendenti Modena: il quadro è drammatico

Federconsumatori ha presentato oggi la prima indagine sul reddito dei lavoratori dipendenti in provincia di Modena. Per la prima volta viene esaminata, ai fini di una indagine reddituale, la grande mole di dati trattati dalla prima Società fiscale dell’Emilia Romagna e tra le prime in Italia, la Csc Srl di Modena.'In base all'indagine tra gli anni fiscali 2016 e 2020, rispetto ai dati esaminati, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti modenesi sono calate mediamente del 3,5% (-5,8% in termini reali). Tenendo conto dell’inflazione del periodo, possiamo inoltre dire che la soglia redittuale nella quale diventa impossibile il risparmio sale ancora - spiegano Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Modena e Daniela Bondi, presidente Csc Caf Cgil Modena.'Sono state le donne a pagare di più; per loro nello stesso periodo l’arretramento salariale è stato del 6,6% in termini reali.'Gomma plastica, composto in larga parte dal Biomedicale, è fra i pochi settori dove le retribuzioni sono cresciute, prima lievemente e poi in modo marcato nel 2020. Crollano nel periodo 2016-2020 i redditi da lavoro dipendente nei settori Abbigliamento-Confezioni, con -21%, Logistica-Trasporto merci con il -19%, Ristorazione, Alberghi, Pubblici Esercizi con -30%. Rispetto alle aree territoriali la “performance” del Biomedicale consente alla Bassa Pianura di abbandonare l’ultimo posto per reddito medio, dopo diversi anni. Torna all’ultimo posto per reddito la Collina e montagna, dove il reddito da lavoro dipendente è del 20% inferiore a quello della città di Modena, e dell’8,8% rispetto alla media provinciale. Proprio la Bassa pianura e la Collina e Montagna sono gli storici fanalini di coda di un’altra indagine di Federconsumatori, quella sui prezzi applicati dalla Grande distribuzione negli Ipermercati, Supermercati e Discount. Ma in quel dato si registra che proprio i Discount vedono in quelle due aree i prezzi più bassi della provincia, e presumiamo anche le quote di mercato più elevate'.'A questi dati fanno da contraltare altri elementi complicati. La notevole crescita dell’inflazione nella parte finale del 2021 non pare destinata a spegnersi presto. Il circa 4% del 2021 potrebbe nel 2022 crescere ancora, in una spirale determinata dall’incremento dei prodotti energetici ma che non può essere attribuita soltanto ad essi, e dove gli unici elementi esclusi dall’adeguamento paiono essere proprio salari e pensioni. Non basta una ripresa record in Europa per garantire il recupero del valore d’acquisto delle retribuzioni, specie in un territorio dove (lo dimostrano i dati Istat) l’evoluzione del costo della vita, pur coerente coi dati complessivi nazionali, ha elementi propri, come quello dell’abnorme incremento del costo degli interventi tecnici e attorno alla casa, ed al deragliamento dei costi dell’affitto di abitazioni. Un tema, quest’ultimo, che ovviamente riguarda soprattutto i lavoratori dipendenti. L’incremento choc delle bollette d’energia e la crescita incontrollata dei prezzi di beni e servizi, unito alla innegabile contrazione dei redditi, potrebbe determinare una condizione inedita per il nostro paese, con la soglia della povertà che si sposta sempre più in alto, anche in una provincia che si pensa ricca e grassa, per analisi arretrate e fuori dal tempo'.