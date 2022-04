Rifiuti Emilia-Romagna: indifferenziata ancora alta. E sulla differenziata obiettivi non raggiunti

che, considerando i 4.459.866 abitanti residenti al 31/12/20, corrisponde a una produzione pro capite di 645 kg/ab., in diminuzione (- 3,4%) rispetto al 2019.La raccolta differenziata ha riguardato 2.083.461 tonnellate di rifiuti urbani, pari al 72,5% della produzione totale, in aumento di 1,6 punti percentuali rispetto al 2019, ma non sufficiente per raggiungere l'obiettivo, pur vicino, del 73% di raccolta differenziata fissato dal Piano regionale dei Rifiuti (PRGR) per il 2020, traguardo già tagliato da 155 Comuni, pari al 47,25% dei 328 dell’Emilia-Romagna. Sono alcuni macrodati contenuti nel rapporto regionale sulla gestione dei rifiuti in Emilia-Romagnache corrispondono a 178 kg/ab. Un rapporto ancora molto alto e lontano dagli obiettivi di un sistema virtuoso.Questo perché il sistema di gestione dei rifiuti, dalla produzione alla differenziazione alla raccolta allo smaltimento, si basa ancora, soprattutto nella prima fase, su sistemi 'tradizionali', con raccolta in cassonetti stradali, con una differenziata 'sporca' o più sporca rispetto a quella garantita dal porta a porta e dalla tariffa puntuale. Sistemi che di fatto inficiano anche la qualità della raccolta differenziata, anche quando questa giunge a livelli sulla carta importanti, anche intorno al 75%.La strada per raggiungere risultati soddisfacenti e virtuosi è ancora lunga per la maggior parte dei comuni e per l'intera regione. Anche considerando la soglia, già molto alta, dei 150 kg di rifiuti indifferenziati prodotti ogni anno da ogni cittadino, emerge infatti che i comuni della regione che riescono mantenersi a di sotto di tale soglia, sono 143. In questi abitano circa 2.000.000 di persone, ovvero meno della metà del totale.Il sistema di raccolta tradizionalmente più diffuso per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati è di gran lunga quello che utilizza contenitori stradali (57%), mentre con il sistema “porta a porta/domiciliare” è stato raccolto il 31%; tutti gli “altri sistemi di raccolta” (ad esempio spazzamento stradale avviato a smaltimento, rifiuti abbandonati, ecc.) hanno riguardato il 12% dei rifiuti urbani indifferenziati.la gestione del rifiuto urbano indifferenziato è stata la seguente:716.896 tonnellate (circa il 90%) sono state complessivamente avviate agli impianti di incenerimento38.194 tonnellate sono state avviate a bio-stabilizzazione per la produzione della frazione organica stabilizzata (FOS)33.434 tonnellate sono state conferite in discarica2.550 tonnellate sono costituite da rifiuti provenienti da altre raccolte avviate a smaltimento587 tonnellate sono frazioni merceologiche omogenee avviate a recupero di materia.effettuata dai gestori del servizio di raccolta, è ancora quello che utilizza contenitori stradali (31%), mentre con il sistema “porta a porta/domiciliare” è stato raccolto il 22% della raccolta differenziata. Un ruolo molto importante è ricoperto dai 367 centri di raccolta, ai quali gli utenti hanno conferito il 28% dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata; tutti gli “altri sistemi di raccolta” (ad esempio spazzamento stradale avviato a recupero, raccolte effettuate esclusivamente c/o utenze non domestiche, ecc.) hanno riguardato il 15% della raccolta differenziata, e il 4% di rifiuti sono stati raccolti previa chiamata/prenotazione da parte dell’utente.