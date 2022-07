Sciopero dei taxisti, adesione totale anche a Modena

Totale adesione anche a Modena allo sciopero nazionale dei taxisti. 'Eravamo presenti con una delegazione a Roma, mentre a Modena abbiamo garantito solamente i servizi essenziali legati a spostamenti per le strutture sanitarie e le corse destinate ai disabili - spiega il presidente Cotamo Mirco Venturelli -. Ci aspettiamo una adesione simile anche per la giornata di domani'.Al centro della protesta nazionale vi è l'articolo 10 del Ddl Concorrenza, colpevole di 'delegittimare il settore a favore delle multinazionali'. Emblematico lo striscione esposto a Roma: ''Draghi, non te lo chiede l'Europa, te lo chiede Uber'.'La decisione di aderire allo sciopero nazionale da parte di Cotamo scaturisce dall’atteggiamento del governo sordo alle richieste di confronto con la categoria sull’introduzione del nuovo DDL Concorrenza2022 - spiega infatti Venturelli -. Il Disegno legge prevede infatti all'articolo 10 una riforma del settore che favorisce le Multinazionali e che porta ad una liberalizzazione.'Per l'aeroporto di Fiumicino, dal centro di Roma, una corsa con Uber oggi costava anche 163,40 euro, quando con noi ne costa 50. E una corsa da Piazza della Repubblica a Piazza Venezia, che sono vicine, ben 48.89 euro - spiega infatti un tassista, app alla mano -. Funziona così, le tariffe sono più alte a causa della domanda elevata visto che noi eravamo in sciopero'.Per ora però il governo non cede e, per bocca della viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, ribadisce oggi che 'non è intenzionato a fare lo stralcio dell'articolo 10 del Ddl Concorrenza, ma è disponibile a portare avanti il confronto per chiarire meglio e puntualizzare'.La protesta a Roma ha visto migliaia di conducenti di auto bianche sfilare per le strade del centro di Roma, paralizzando il traffico, con gli interventi finali dal palco dei sindacalisti. Fibrillazione a fine giornata quando parte dei tassisti si è diretta sotto Palazzo Chigi dove vi sono stati momenti di tensione con le forze dell'ordine.