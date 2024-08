Seta, una tantum solo per alcuni addetti. I sindacati insorgono

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questi i fatti, raccontati in una lettera dei sindacati al cda, ai dirigenti e ai dipendenti: Seta 'sta procedendo ad elargire, solo ad alcuni dipendenti scelti con criteri a noi non conosciuti, somme di denaro che saranno in busta paga nella mensilità di agosto avvisandoli tramite comunicazioni individuali inviate ai singoli lavoratori a firma dell'amministratore delegato'.

Queste somme 'vengono elargite a titolo di una tantum per ricompensare un non meglio specificato impegno profuso nell'effettuazione di ore straordinarie a copertura del servizio pubblico; ore straordinarie che in verità vengono già maggiorate come da accordi nazionali'. Questo 'atteggiamento è in spregio agli impegni assunti in tal senso dall'impresa e mortifica ulteriormente le relazioni sindacali, come denunciato a più riprese' da Filt, Fit, Uiltrasporti, Faisa e Ugl Autoferro. Che considerando le 'relazioni cosa seria', dicono di non essere 'più disponibili ad accettare passivamente decisioni mai condivise solo ad uso e consumo esclusivamente aziendale, e che puntualmente si sottraggono ad un confronto sindacale sui temi dell'organizzazione del lavoro'.



La decisione di Seta, inoltre, 'rischia di mortificare tutta quella platea di lavoratori esclusi da tali premialità nonostante abbiano puntualmente assolto con abnegazione agli obblighi contrattuali, sopportando una fatica immane di turni massacranti e turni non assegnati, con nastri orari lunghi (fino a 131-4 ore d'impegno) con il rischio quotidiano di aggressioni, sempre più frequenti'.

Premiare solo alcuni non crea 'senso di appartenenza in Seta' che invece servirebbe 'ad arginare, tra le altre cose, la fuga di personale verso altre aziende anche locali di Tpl'. L'episodio dell'una tantum rischia così di essere la classica goccia che fa traboccare il vaso. 'La mortificazione delle relazioni industriali e delle maestranze ha raggiunto il limite, proprio nel periodo in cui in realtà sarebbe più che necessario l'unità delle parti, alla ricerca di soluzioni utili e condivise'. Invece 'l'azienda fa l'esatto contrario, lavora per dividere i lavoratori, dividere i territori e le loro organizzazioni sindacali'. Di qui l'ipotesi di una denuncia per condotta anti-sindacale e la segnalazione a sindaci e prefetti.



Anche Orsa Trasporti manifesta, con una nota stampa, le proprie criticità: 'Siamo venuti a conoscenza della recente decisione da parte aziendale di erogare bonus straordinari ai dipendenti che hanno effettuato ore di straordinario e a quelli che hanno svolto mansioni aggiuntive alle proprie . Come sindacato, desideriamo prendere una posizione chiara su questo tema. Pur riconoscendo l'importanza di premiare l'impegno e la dedizione dei colleghi che si sono resi disponibili per lavorare oltre l'orario normale, riteniamo che le sfide più rilevanti con cui ci confrontiamo , in primis la cronica carenza di organico principalmente nei bacini di Modena e Reggio Emilia , non possano essere affrontate attraverso incentivi una tantum legati al lavoro straordinario o a trasferimenti provvisori di dipendenti da Piacenza a Modena e a Reggio Emilia. Il lavoro ordinario è il pilastro fondamentale della nostra azienda, ogni lavoratore e ogni lavoratrice, con il proprio impegno quotidiano, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi aziendali , pertanto, è nostro dovere garantire che tutti ricevano un riconoscimento equo per i propri sforzi. Siamo convinti che per rendere attrattivo il lavoro d’autista e porre fine alla carenza d’organico, occorrono interventi strutturali e non una tantum, occorra incentivare e gratificare principalmente il lavoro ordinario dei dipendenti. Chiediamo pertanto all'azienda di aprire un dialogo costruttivo affinché le risorse economiche disponibili siano orientate a valorizzare ogni singolo lavoratore e a promuovere il benessere collettivo di tutti i dipendenti, chiediamo con fermezza un adeguamento del ticket mensa, attualmente fermo a 5 euro e 29 centesimi è fondamentale che questo importo venga rivisto, rispecchiando l'andamento dell'inflazione e il crescente costo della vita. Siamo certi che bisogna incentivare la presenza, aumentando delle diarie di presenza, di guida degli autosnodati e di guida dei filobus , gratificando l'impegno quotidiano di tutti i lavoratori. C’e bisogna di una rivisitazione dei turni e dei riposi, è essenziale adottare una rotazione più equa dei turni lavorativi, affinché possa essere garantita una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro, ogni dipendente deve poter contare su un programma lavorativo che permetta loro di gestire al meglio le proprie esigenze personali. La carenza di organico è una questione critica che deve essere affrontata attraverso politiche aziendali lungimiranti e inclusive, solo così possiamo garantire un ambiente lavorativo sostenibile e motivante per tutti i dipendenti, a distanza di 13 anni dalla nascita di SETA bisogna eliminare le tante differenze contrattuali e normative attualmente presenti nei tre bacini , anche per affrontare positivamente le sfide future che ci vedono coinvolti nella nascita dell’azienda unica regionale.