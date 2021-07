Tessile, la carpigiana Giblor's venduta alla Rossini Trading

Rossini Trading, azienda bergamasca attiva da cinquant'anni a livello nazionale nella produzione di abbigliamento da lavoro, Dpi e specificità per il mondo horeca, annuncia l'accordo dell'acquisizione di Giblor's, azienda carpigiana di abbigliamento professionale. Con l'acquisizione ufficializzata oggi di Giblor's, Rossini Trading, che conta 55 dipendenti e un fatturato che supererà nel 2021 i 31 milioni di euro, diventa così uno dei maggiori operatori nel mercato dell'abbigliamento professionale, nel quale opera già con i marchi proprietari Rossini, Rossini Tech, Rossini Design. Fondata a Carpi nel 1977 e guidata dalla famiglia Giberti, Giblor's rappresenta un'eccellenza italiana per tecnologie tessili artigianali, di qualità e flessibili: si appoggia su una fitta rete di rivenditori, accordi distributivi e 30 punti vendita in franchising, al ritmo di una crescente presenza in ambito internazionale, in particolare in Europa. Giblor's, che conta oggi 25 dipendenti, ha chiuso l'esercizio 2019 intorno ai 12 milioni.