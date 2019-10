TPL, si pagano al massimo 4 zone, risparmi e rimborsi per chi va oltre

Modena

Chi viaggia da Pavullo e(sei zone) sui bus del trasporto pubblico Seta risparmiera' sull'abbonamento annuale 82 euro, se minore di 27 anni, e 89 se maggiore. Oppure, un cittadino che da Pievepelago raggiungao viceversa (otto zone) risparmiera' tra i 158 e i 172 euro; tra Mirandola eo trae Finale Emilia (cinque zone) si pagheranno tra i 43 e i 47 euro in meno.Sono alcuni esempi che danno la dimensione degli effetti introdotti da Amo su sui costi degli abbonamenti del trasporto pubblico locale. Agevolazione tariffaria valida per gli abbonamenti annuali, ordinari e under 27, per i passeggeri dei Comuni modenesi.La misura e' retroattiva e per chi ha già pagato è possibile chiedere il rimborso. Per farlo basta far pervenire via mail all'Agenzia per la mobilita' il modulo ad hoc, disponibile online. L'iniziativa, in accordo con la Provincia e con il contributo della Regione, prevede sconti progressivi all'aumentare dalla distanza dalla propria sede di studio o di lavoro.Ne hanno diritto gli utenti residenti nei 47 Comuni provinciali che percorrono viaggi superiori alle quattro zone tariffarie: la tariffa massima infatti, per chi percorre cinque, sei, sette o piu' zone, sara' sempre equivalente a quattro (465 euro gli ordinari e 428 euro gli studenti) con risparmi, quindi, tra i 43 e i 214 euro per chi viaggia entro le nove zone. La differenza verra' rimborsata facendo domanda all'Agenzia della mobilita'.Ad esempio, 'Questa iniziativa- dice l'amministratore unico di Amo Andrea Burzacchini- nasce per incentivare in particolare gli utenti abituali che utilizzano il bus per andare a scuola o al lavoro e scelgono di utilizzare una modalita' sostenibile rispetto all'utilizzo dell'auto privata. E' sotto gli occhi di tutti la congestione della viabilita' provinciale nelle ore di punta'.