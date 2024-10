Turismo enogastronomico: terzo corso gratuito Cescot

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il corso si terrà in presenza presso la sede Cescot in via Rainusso 144 a Modena, partirà a novembre 2024 e terminerà a luglio 2025, prevede 800 ore di formazione, di cui 320 di stage in azienda. È possibile presentare la domanda d'iscrizione fino al 15 ottobre 2024.

Il corso è totalmente gratuito perché co-finanziato con risorse del programma Fondo sociale europeo Plus 2021/27 della Regione Emilia-Romagna.



ll corso si prefigge di formare un profilo professionale di alto livello con la specializzazione tecnica nazionale in 'Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio' grazie alle abilità acquisite, potrà essere in grado di promuovere il territorio, sia dal punto di vista delle eccellenze enogastronomiche che turistiche.I temi del percorso formativo: analisi della domanda e offerta turistica; risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche; marketing turistico e digitali marketing, poi ancora comunicazione e digitali p.r., eventi management, turismo e sostenbilità, turismo ed enogastronomia; conoscenza e alla promozione della filiera agroalimentare e dei prodotti tipici del territorio.

Al centro del percorso anche lo sviluppo di tecniche di project management, di comunicazione e gestione delle relazioni. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, esperti senior nei settori del turismo, del marketing e dell'enogastronomia e imprenditori delle aziende partner.



Quest'anno a completare il corso anche alcune attività come i webinar e le testimonianze di esperti nei settori dell'agroalimentare, del marketing e del turismo, visite alle aziende partner e viaggi di studio legati al corso, stage e/o progetti di imprese, laboratori di placement, coaching individuale, seminari di approfondimento. Inoltre i partecipanti lavoreranno anche a un progetto in stretto collegamento con le imprese partner del corso.



'Per competere in un mercato globale, come quello turistico, la ricerca e la formazione sono elementi essenziali; seguiamo con attenzione e sosteniamo corsi di questo tipo, che uniscono sapere e sapere fare, per valorizzare la nostra grande cultura enogastronomica, uno dei vettori più forti nell'offerta turistica del nostro territorio' commenta Andrea Bortolamasi, Assessore con delega al turismo del Comune di Modena.



'È con grande soddisfazione che Cescot Modena, per il terzo anno consecutivo, ottiene il finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna, per l'erogazione del corso 'Tecnico per la Promozione Digitale del Territorio e dell'Enogastronomia Locale', afferma Francesca Sola, Direttrice Cescot Modena. Quando si pensa a Modena come destinazione turistica, oltre al suo patrimonio culturale e al settore automotive, è l'enogastronomia a emergere come uno degli elementi distintivi più forti. Tuttavia, mentre le prime due aree sono già strutturate, la rete di piccole imprese - fatta di produttori locali di prodotti tipici, agriturismi e strutture ricettive - necessita ancora di un rafforzamento sul piano della promozione turistica. Il nostro obiettivo è proprio questo: con il corso, Cescot Modena intende formare figure specializzate in incoming turistico, nella valorizzazione dei prodotti tipici, nella vendita attraverso canali e-commerce e nell'organizzazione di tour enogastronomici, eventi e sagre locali. Questi professionisti saranno pronti a collaborare con le piccole e medie imprese locali, creando una rete sinergica in grado di promuovere efficacemente il territorio e i suoi tesori enogastronomici. Siamo orgogliosi di continuare a investire nello sviluppo delle competenze che valorizzano Modena come meta turistica ricca di tante eccellenze enogastronomiche'.



Dello stesso parere anche Daniele Cavazza, Coordinatore Provinciale Fiepet e Assoturismo Confesercenti Modena: 'Modena e provincia stanno diventando sempre più attrattive e i dati relativi all'afflusso turistico nel nostro territorio ce lo confermano. Per questo abbiamo bisogno di figure formate in grado di poter promuovere al meglio, sia dal punto di vista turistico che per quanto riguarda le eccellenze eonogastonomiche, storiche e culturali tutto il territorio'.



Partner

Il corso è co-finanziato con risorse del programma Fondo sociale europeo Plus 2021/27 della Regione Emilia-Romagna e tra i soggetti che partecipano per la realizzazione del percorso formativo ci sono le scuole, Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia e Calvi di Finale Emilia, Unimore (Dipartimento di Economia e dipartimento di Scienze della Vita), le imprese del settore e consorzi: Piacere Modena Scarl, Caffè Cagliari SPA, Toschi Vignola Srl, Agire Srl, Aceto Balsamico del Duca di Adriano Grosoli Srl, NGB Srls, Itinere S.R.L. ,4 Madonne Caseificio dell'Emilia Soc. Coop. Agr., Caracol Soc. Coop. Sociale, Acetaia Malagoli Daniele, Tracce Srl, Slow emotion di Stella Ferrari, Unpli Emilia-Romagna Aps, Associazione turistica Pro Loco Cento, Consorzio Castelvetro V.I.T.A..