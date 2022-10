Tutelare salari e lavoro: Fiom CGIL in sciopero il 7 e in piazza l'8 ottobre

“Stiamo vivendo una fase delicata, anche in provincia di Modena, con forti aumenti dell’energia e del caro vita che si ripercuoteranno sui lavoratori” ha detto stamattina in conferenza stampa Stefania Ferrari segretaria Fiom Cgil Modena affiancata dai componenti della segretaria provinciale Salvatore Di Costanzo e Massimo Valentini.“Per questo oltre 200 metalmeccanici modenesi saranno a Roma sabato 8 ottobre alla manifestazione nazionale di tutta la Cgil per ribadire, al futuro Governo che si insedierà, le richieste sindacali per fronteggiare il caro vita, contrastare la precarietà, aumentare i salari e le pensioni, riformare gli ammortizzatori sociali, rafforzare i servizi pubblici, favorire gli investimenti.Per spiegare queste richieste ai lavoratori stanno procedendo le assemblee nelle fabbriche e sinora se ne sono tenute 150 tra Modena e provincia, mentre domani 5 ottobre sarà in Cnh il segretario nazionale Fiom Cgil Michele De Palma a tenere le assemblee sia allo stabilimento di via Pico della Mirandola che a San Matteo.A sostegno della manifestazione dell’8 ottobre e per aprire una fase straordinaria di contrattazione aziendale, i metalmeccanici modenesi sciopereranno anche 2 ore (le ultime del turno) venerdì 7 ottobre. In alcune aziende, le Rsu aumenteranno le ore di sciopero a sostegno di vertenze aziendali. Lo sciopero del 7 ottobre rientra nella mobilitazione regionale "Tutelare i salari, tutelare il lavoro".Se al Governo si chiede di intervenire subito con provvedimenti per evitare la crisi sociale, i metalmeccanici scioperano per chiedere alle imprese modenesi di fare la loro parte."Da dopo la pandemia, a Modena, le aziende hanno ripreso a fare alti fatturati, abbiamo assistito e assistiamo tutt'ora a grandi richieste di straordinari in tutte le imprese, al ricorso continuo a lavoratori somministrati per aumentare gli organici e far fronte a portafogli di ordini crescenti" spiega Ferrari."Qualche impresa ribadisce però le preoccupazioni sul futuro prossimo, e la possibile esigenza di ricorrere alla cassa integrazione – continua Stefania Ferrari - per questo noi diciamo che se sarà necessario il ricorso ad ammortizzatori sociali, a fronte degli utili realizzati in questi anni, le aziende dovranno integrare economicamente l'assegno di Cig, e alleviare il disagio dei lavoratori".Infatti, di fronte all'incremento dei costi energetici, gli imprenditori potranno adeguare il proprio listino prezzi o addirittura limitare la produzione, il lavoratore in cassa integrazione invece vede ridurre la propria capacità di spesa e sarà maggiormente vittima dei rincari del carrello della spesa e dell'energia, rischiando di pagare due volte la crisi.I lavoratori metalmeccanici che vogliono partecipare alla manifestazione nazionale Cgil di sabato 8 ottobre a Roma, possono rivolgersi alla Fiom provinciale (059.583311), oppure al proprio funzionario sindacale. 