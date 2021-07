Vacanze, stangata prezzi

Aumenti a due cifre che non si arrestano in luglio e si sommano al balzo di giugno. A denunciarlo l'Unione Nazionale Consumatori che ha elaborato i dati Istat resi noti ieri stilando la classifica dei prezzi più lievitati nel mese di luglio.rispetto a giugno e +18,2% rispetto a luglio 2020. 'Una speculazione bella e buona - accusa l'Unc -consentita dalla scarsa concorrenza nel settore'.Al secondo posto della graduatoria mensile,Fuori dal podio, ma per poco,sul mese precedente. In quinta posizione la voce che forse rappresenta più le vacanze, il pacchetto turistico: quelli internazionali sono rincarati dell'8,1%.Non va molto meglio per chi vuole noleggiare un mezzo di trasporto o affittare un garage per il mese di vacanza, +3,9% sullo scorso mese. Dopo i carburanti, in nona posizione (+2,6% gasolio, +2,4% benzina), chiudono al decimo posto. Appena fuori dalla classifica i climatizzatori, con +1,5%.Nella top ten dei rincari annui, dopo il trasporto marittimo con +18,2% e i carburanti (+16,5% la benzina, +16,2% il gasolio), che incideranno sulle tasche degli italiani che raggiungeranno la meta delle vacanze con la propria auto.