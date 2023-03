Vertenza Transmec, i lavoratori in sciopero cantano vittoria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A comunicarlo è la delegazione Si Cobas al termine dell'incontro in prefettura avvenuto dopo tre giorni di mobilitazione di cui due davanti ai cancelli dell'azienda. Soprattutto lavoratrici quelle che si sono mosse per contestare condizioni di lavoro a loro dire peggiorative dopo il cambio di appalto della cooperativa che gestisce il magazzino nello stabilimento del colosso della società di spedizioni.'Le lavoratrici hanno preferito rischiare tutto nella lotta, minacciate esplicitamente di licenziamento, piuttosto che cedere ai ricatti, ovvero lavorare di notte, di domenica, con malattie e straordinari non retribuiti previsti dall'accordo'. Un accordo che non era stato sottoscritto dalla rappresentanze di settore della Cisl, e che aveva portato i lavoratori aderenti in piazza, e sottoscritto invece da Cgil e Uil che dopo l'incontro in prefettura di Si Cobas e l'annuncio sono intervenuti con una nota per rivendicare la validità dell'accordo e il loro ruolo a tutela dei lavoratori.'Filt Cgil e Uiltrasporti - scrivono in una nota - hanno tenuto il tavolo di confronto con il committente e l’appaltatore CFP soc. coop. al fine di tutelare i lavoratori coinvolti e l’occupazione degli stessi.

L’accordo prevede la rioccupazione di tutto il personale coinvolto, il mantenimento della sede di lavoro e dei diritti acquisiti con passaggio diretto dei lavoratori a parità di condizioni prevedendo inoltre condizioni di miglior favore come la stabilizzazione dei contratti a termine e l’assunzione diretta dei lavoratori interinali presenti, il buono pasto, l’assistenza sanitaria integrativa e la bilateralità contrattuale precedentemente non riconosciuta, oltre ovviamente a prevedere la forma associativa e gli eventuali ristorni previsti in caso di utile come da previsioni di legge e le medesime condizioni rispetto al trattamento di malattia'.



Filt Cgil e Uiltrasporti Emilia Romagna concludono esprimendo soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo e il mantenimento delle condizioni contrattualmente e legalmente previste oltre ad alcuni aspetti migliorativi e auspicano che la positiva conclusione della vicenda possa ricompattare al più presto i lavoratori e sanare le incomprensioni nate negli ultimi giorni da situazioni che riteniamo connesse ad una mera disinformazione'.