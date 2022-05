Armi all'Ucraina, il Papa grida 'no': 'Perversa spirale delle armi'

'Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace. Mi chiedo se si stia veramente ricercando la pace; se ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale; se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano'. Sono le parole di Papa Francesco che ha parlato questa mattina in piazza San Pietro al Regina Coeli e che sono state rilanciate sul suo profilo Twitter.E mentre il Papa parla di 'perversa spirale delle armi', l'Italia continua a inviare armi in Ucraina, motivando questa scelta proprio con la paradossale necessità di arrivare a una pace.Un grido forte e non negoziabile quello del Pontefice che rimanda a una vera e propria scomunica morale. Inviare armi a una delle due nazioni in guerra, anche se si tratta della nazione aggredita, è 'perverso', dice Papa Francesco.Un monito che riguarda tutti: coloro che pensano di risolvere i conflitti con le armi e coloro che quei conflitti hanno iniziato in modo folle e colpevole.Un monito quello di Papa Francesco che ricorda quello famoso e sconvolgente di Giovanni Paolo II contro i mafiosi nella Valle dei Templi, il 9 maggio 1993. 'Questi che portano sulle loro coscienze tante vittime umane, devono capire, devono capire che non si permette uccidere innocenti! Dio ha detto una volta: “Non uccidere”: non può uomo, qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo, crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via verità e vita, lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili: Convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio'.Ebbene, oggi chi dice no all'invio di armi all'Ucraina, chi dice no alla escalation che sta velocemente portando l'Europa sull'orlo di un conflitto mondiale e che non sta aiutando nemmeno il popolo ucraino, non si pone a fianco di Putin. No, si pone al fianco del Papa. E oggi Bergoglio lo ha detto chiaramente.