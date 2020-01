Lega in fermento, commissario cittadino si schiera con un solo candidato

La sfida in casa Lega a Modena, in vista del voto del 26 gennaio, è ormai chiara. Lo scenario è stato descritto bene nei giorni scorsi dal nostro Eli Gold su queste colonne: da una parte la dirigenza uscente formata dall'assereduce dalla sconfitta alle amministrative conasfaltato da Muzzarelli vittorioso al primo turno, dall'altra il new dealche punta sulla competenza e sulla esperienza die su quella del sindaco di VignolaEbbene, a palesare questo scontro in casa salviniana oggi ci pensa il commissario cittadino della Legache, svestiti i panni di superpartes all'interno del Carroccio, prende decisamente le parti di uno dei candidati, ovviamente del consigliere regionale uscente Stefano Bargi che ricordiamo può anche contare (insieme ad altri candidati di altri partiti come Boschini, Galli, Barcaiuolo, Gibertoni) sull'importante endorsement di Tvqui che fa capo allo storico esponente di centrodestra Samorì.Una presa di posizione, quella di Bagnoli, che ovviamente non può che indispettire gli altri candidati che immaginavano di poter contare su un commissario almeno formalmente equidistante dai vari profili in pista. Ricordiamo che in corsa in casa Lega vi sono anche (oltre ai big Pelloni e Bertolini) anche Magnani, Zirotti Girotti, Garuti e la carpigiana Boccaletti.