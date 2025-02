Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fratelli d’Italia, stabile al 29,7% nell’ultima settimana (-0,1% sul mese), resta il primo partito nei consensi degli italiani. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 6 e il 7 febbraio. A seguire il Pd con il 22,9% (+0,1 su settimana, -0,4 su mese) e Forza Italia con l’11,4%, invariato sulla settimana e -0,1 sul mese. Leggera crescita per il Movimento 5 Stelle, che sale al 10,8% con un +0,1 nell’ultima settimana e quasi mezzo punto (+0,4) in un mese. La Lega all’8,5% scende dello 0,1, così come Avs che passa al 5,8%. Azione al 2,6% (-0,1), Italia Viva al 2,4% con un +0,1 come +Europa, che torna al 2%.