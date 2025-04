Spes contra spem, Papa in piazza San Pietro: 'Buona domenica a tutti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Grande emozione a Piazza San Pietro, nel corso della messa per il Giubileo dei malati quando è apparso, a grande sorpresa, Papa Francesco. Una presenza che rende concreto quel monito lanciato dal cappellano del Gemelli nei giorni più difficili della malattia: 'spes contra spem', la speranza contro ogni speranza.

Verso la fine della celebrazione, il pontefice è arrivato sul sagrato della basilica vaticana, accolto con un lungo applauso. Ha attraversato la piazza in sedia a rotelle e con i naselli, per arrivare a fianco di monsignor Rino Fisichella che ha presieduto la messa per il Giubileo dei malati. 'Buona domenica a tutti', ha detto Francesco, facendo ascoltare la sua voce, ancora affaticata, 'grazie tante'.

Poco prima, Fisichella aveva letto l’omelia preparata dello stesso Papa Francesco per questa giornata molto sentita, dedicata a chi soffre per la propria salute. 'Certamente la malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili'. Secondo il Pontefice, 'essa può arrivare a farci sentire come il popolo in esilio, o come la donna del Vangelo: privi di speranza per il futuro. Ma non è così. Anche in questi momenti, Dio non ci lascia soli e, se ci abbandoniamo a Lui, proprio là dove le nostre forze vengono meno, possiamo sperimentare la consolazione della sua presenza'.