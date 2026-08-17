Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Accoltellato a Montese, dopo due settimane arrestata la moglie per omicidio volontario

Accoltellato a Montese, dopo due settimane arrestata la moglie per omicidio volontario

Svolta nel caso del saldatore ivoriano ucciso sulla soglia di casa a Montese. La donna indagata è stata portata in carcere

1 minuto di lettura

Per l'omicidio di Daouda Sangaré, 31enne ivoriano accoltellato a morte all'alba del 2 agosto a Montese, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato la moglie,

connazionale, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. L'accusa è omicidio volontario commesso in danno del coniuge convivente.

La donna indagata è stata portata in carcere, in attesa della fissazione dell'interrogatorio di garanzia. L'uomo, di professione saldatore, era stato accoltellato sulla soglia di casa. Dopo due settimane di indagini, è arrivata la misura di custodia.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a ASAPS 5x1000
Articoli più Letti Pavullo, oltraggia e aggredisce carabinieri durante la manifestazione Non Solo Birra: arrestato albanese

Pavullo, oltraggia e aggredisce carabinieri durante la manifestazione Non Solo Birra: arrestato albanese

Tragedia a Montese: trentenne accoltellato a morte dopo una lite, fermato il presunto aggressore

Tragedia a Montese: trentenne accoltellato a morte dopo una lite, fermato il presunto aggressore

Zocca, rogo in azienda agricola: 500 animali in salvo

Zocca, rogo in azienda agricola: 500 animali in salvo

Bologna, morto durante l'intervento della polizia: il video choc mostra l'uomo supplicare aiuto prima di morire

Bologna, morto durante l'intervento della polizia: il video choc mostra l'uomo supplicare aiuto prima di morire

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, giovane egiziano pestato da due tunisini: danni permanenti all'udito. Il Pd: 'Solidarietà'

Modena, giovane egiziano pestato da due tunisini: danni permanenti all'udito. Il Pd: 'Solidarietà'

Cade nella cascata, grave settantenne, recupero del Soccorso Alpino regionale

Cade nella cascata, grave settantenne, recupero del Soccorso Alpino regionale

Inseguimento e aggressione dopo il furto al Conad: coppia arrestata a Modena

Inseguimento e aggressione dopo il furto al Conad: coppia arrestata a Modena

Castelfranco, rissa in casa: arrivano i carabinieri e li minaccia con un coltello

Castelfranco, rissa in casa: arrivano i carabinieri e li minaccia con un coltello