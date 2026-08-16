Cade nella cascata, grave settantenne, recupero del Soccorso Alpino regionale
Nella valle di Ospitale di Fanano
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