Cade nella cascata, grave settantenne, recupero del Soccorso Alpino regionale

Grave incidente in una cascata del fiume Ospitale, nel comune di Fanano. Facendo il bagno una donna di 70 anni, residente in provincia di Rovigo, è caduta dalla sommità delle cascata battendo la testa sui sassi che sporgevano dal fiume. Il Soccorso Alpino ha inviato la squadra dei tecnici territoriali, il 118 ha inviato ambulanza ed elicottero. La donna recuperata dall’elicottero è stata trasportata all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità.



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua