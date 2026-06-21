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Cade in moto in un raduno enduro: uomo soccorso dall'elicottero

Cade in moto in un raduno enduro: uomo soccorso dall'elicottero

Il Soccorso Alpino ha raggiunto e recuperato con il verricello il 63enne nella zona dell'incidente a Frassinoro

1 minuto di lettura

Si è trasformata in un intervento di soccorso complesso la motocavalcata che domenica ha richiamato a Frassinoro appassionati di enduro e cross provenienti da tutta la regione. L’evento, una lunga escursione non competitiva lungo i sentieri dei boschi dell’Appennino, è stato segnato dalla caduta di un partecipante.
Intorno alle 11.40 la Centrale Operativa 118 Emilia Est ha ricevuto una richiesta di aiuto per un motociclista 63enne, residente a Ponte San Nicolò (PD), che aveva riportato un doloroso trauma alla spalla dopo essere finito a terra per cause ancora da chiarire.
Vista la zona impervia, il 118 ha attivato una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico – Stazione Monte Cimone, l’elicottero di Pavullo dotato di verricello e una squadra dei Vigili del Fuoco. Il mezzo aereo ha raggiunto rapidamente il punto dell’incidente, sbarcando l’intera equipe sanitaria con il verricello, poiché l’area non consentiva l’atterraggio.
Il motociclista è stato valutato dall’anestesista, che ha provveduto alla somministrazione dell’analgesia. Successivamente è stato immobilizzato sulla barella, recuperato nuovamente con il verricello e trasferito all’Ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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