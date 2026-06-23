Automedica a Montecreto nel week end? Per l'assessore regionale è un 'potenziamento inedito'

'Questa mattina, durante il question time in Assemblea legislativa, ho chiesto alla Giunta regionale di chiarire perché l’automedica di Montecreto, a servizio dell’Alto Frignano e del Comprensorio del Cimone, dopo un anno di sospensione, sia stata riattivata, ma soltanto in modo parziale: dal 20 giugno al 13 settembre, solo il sabato e la domenica dalle 8 alle 20 e nella settimana di Ferragosto, sempre esclusivamente in orario diurno. La risposta dell’assessore Fabi non fa chiarezza sul punto centrale della questione: nelle emergenze tempo-dipendenti - soprattutto in caso di arresto cardiaco, ictus, grave trauma, insufficienza respiratoria acuta o sindrome coronarica acuta - viene garantita in quei territori la risposta “advanced”, tempestiva e completa, con la presenza contemporanea del medico dell’emergenza e dell’infermiere, come prevedono i LEA? Nell’Alto Frignano questa risposta oggi, nella gran parte dei casi, non si riesce a garantire proprio a causa della rimozione della presenza stabile di un’automedica'. A dirlo è il consigliere civico Elena Ugolini.
'In particolare, trovo sconcertante l’affermazione dell’assessore secondo cui «l’attivazione dell’automedica a Montecreto non costituisce un ripristino parziale di un servizio precedentemente soppresso», ma rappresenterebbe un “inedito potenziamento”, perché una postazione con quelle caratteristiche non sarebbe mai stata presente sul territorio.
'L’assessore Fabi non ha fornito spiegazioni sulle decisioni assunte; non ha chiarito se sia stata prodotta una valutazione del rischio clinico e medico-legale relativa alla sospensione della presenza medicalizzata; non ha dimostrato l’equivalenza tra un mezzo infermieristico e un mezzo medico-infermieristico nelle patologie tempo-dipendenti; non ha fornito isocrone reali sui tempi di arrivo del primo mezzo medicalizzato nei comuni dell’Alto Frignano. Dire genericamente che la rete provinciale è superiore agli standard nazionali non basta. Gli standard medi provinciali non salvano un paziente tempo-dipendente in una frazione montana se il medico più vicino arriva troppo tardi. Un tempo medio di arrivo del mezzo di soccorso non dice nemmeno se il primo mezzo che arriva disponga realmente del medico, dei farmaci e delle dotazioni necessarie per intervenire. Un mezzo può arrivare rapidamente, ma, se non ha a bordo le professionalità e gli strumenti indispensabili, quel dato temporale rischia di essere privo di significato rispetto alla possibilità concreta di salvare una vita. In alcune situazioni, la differenza tra l’arrivo di un mezzo di base o infermieristico e quello di un mezzo con medico e infermiere può segnare il confine tra la vita e la morte.