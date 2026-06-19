'Dopo aver deciso di eliminare l’automedica dall’Alto Frignano, oggi la si ripristina soltanto nel periodo estivo e limitatamente ai fine settimana. Una scelta che viene presentata come una risposta ai bisogni del territorio, ma che in realtà certifica il fallimento di una programmazione incapace di garantire servizi sanitari adeguati e continuativi ai cittadini della montagna'. A intervenire è il consigliere di Fdi a Pavullo, Daniele Iseppi.
'La presenza del medico solo d’estate e solo nei weekend non è una soluzione: è l’ammissione che il problema esiste e non è stato risolto. Restano infatti ancora aperte le questioni più importanti: la carenza di personale medico e infermieristico, le difficoltà nel garantire la copertura dei servizi e l’assenza di un piano strutturale per rendere attrattivi questi territori per i professionisti della sanità. Oltre al ruolo che deve tornare ad avere l'Ospedale di Pavullo, che non può continuare a restare ai margini del sistema sanitario locale' - chiude Iseppi.
'Automedica Alto Frignano solo nel week end: programmazione incapace di garantire servizi sanitari adeguati'
Daniele Iseppi (Fdi): 'La presenza del medico solo d’estate e solo nei weekend non è una soluzione: è l’ammissione che il problema esiste e non è stato risolto'
'Dopo aver deciso di eliminare l’automedica dall’Alto Frignano, oggi la si ripristina soltanto nel periodo estivo e limitatamente ai fine settimana. Una scelta che viene presentata come una risposta ai bisogni del territorio, ma che in realtà certifica il fallimento di una programmazione incapace di garantire servizi sanitari adeguati e continuativi ai cittadini della montagna'. A intervenire è il consigliere di Fdi a Pavullo, Daniele Iseppi.
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