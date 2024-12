Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oltre alla vittima ci sono anche due feriti gravi. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Busto-Olgiate Olona.Secondo i primi accertamenti, il camper a bordo del quale la 42enne viaggiava come passeggera ha fatto un'inversione all'altezza della barriera di Gallarate scontrandosi frontalmente con un taxi dopo aver percorso un breve tratto dell'autostrada in contromano.Per la donna non c'è stato nulla da fare. L'uomo che era alla guida del camper è stato sottoposto ad alcoltest e test tossicologici.