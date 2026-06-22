La Finanza di Bologna ha individuato oltre 6 milioni di euro non dichiarati, detenuti all'estero da tre contribuenti residenti nel Nuovo Circondario Imolese. L'attività è partita da un'analisi su larga scala delle banche dati in uso al Corpo. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito l'esatta consistenza di conti correnti e investimenti finanziari oltreconfine. Sono stati così quantificati i redditi esteri accumulati sotto forma di dividendi, interessi e altri proventi lordi. I controlli si sono concentrati su tre cittadini italiani. Tra il 2015 e il 2024, i soggetti hanno trasferito e mantenuto disponibilità finanziarie in Svizzera, Bahamas, Antigua e Stati Uniti per oltre 6 milioni di euro, omettendo di indicarle nel quadro sul monitoraggio fiscale della dichiarazione dei redditi. Per uno dei contribuenti, che aveva trasferito capitali alle Bahamas e ad Antigua, è scattata la presunzione legale prevista per i Paesi considerati 'paradisi fiscali'. Non essendo stata giustificata la provenienza del denaro, la normativa ha imposto di considerare tali somme come redditi sottratti interamente alla tassazione italiana. Il conto finale presentato dall'Erario ai tre evasori ha portato a: recuperi a tassazione per 2 milioni di euro circa e ulteriori sanzioni per omesso monitoraggio e per l'evasione nei paradisi fiscali per oltre 2,2 milioni di euro.
Imola, la Finanza scopre oltre 6 milioni di euro nascosti in paradisi fiscali
Non essendo stata giustificata la provenienza del denaro, la normativa ha imposto di considerare tali somme come redditi sottratti interamente alla tassazione
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