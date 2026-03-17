Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La Finanza sequestra 80mila litri di gasolio di contrabbando

La Finanza sequestra 80mila litri di gasolio di contrabbando

Sequestrata anche un’autocisterna con targa italiana, un autoarticolato con targa polacca, 2 elettropompe, un impianto per il rifornimento

1 minuto di lettura

La Finanza di Napoli ha sequestrato, ad Acerra oltre 80.000 litri di gasolio per autotrazione commercializzati illecitamente in evasione di imposta, un’autocisterna con targa italiana, un autoarticolato con targa polacca, 2 elettropompe, un impianto per il rifornimento per autocisterne realizzato clandestinamente e 132 contenitori in plastica da 1.000 litri cadauno.

In particolare, i finanzieri del Gruppo Nola hanno notato i movimenti sospetti di un autoarticolato con targa polacca, che si introduceva in un capannone nella zona industriale di Acerra.

Nel corso del conseguente intervento, sono stati scoperti tre soggetti intenti a rifornire un’autocisterna, per mezzo di una elettropompa, con del gasolio di contrabbando contenuto in appositi contenitori di plastica. Inoltre, l’autoarticolato precedentemente monitorato, condotto da un cittadino polacco, trasportava gasolio di contrabbando contenuto, anche in questo caso, in cubotti da 1000 litri, scortato da un documento di trasporto falso.

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti anche dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto di una quantità di benzina, regolarmente acquistata, che venivano utilizzati dall’organizzazione per scortare fittiziamente il prodotto di contrabbando ed esibire all’atto di eventuali controlli.

I quattro soggetti coinvolti sono stati denunciati per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore

Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore

Truffe telefoniche per svuotare conti bancari: soldi al clan dei casalesi, 2 arresti

Truffe telefoniche per svuotare conti bancari: soldi al clan dei casalesi, 2 arresti

Finanza, confiscati 36,5 milioni a una nota imprenditrice emiliana

Finanza, confiscati 36,5 milioni a una nota imprenditrice emiliana

Bologna, società calcistica di Lega Pro evade il fisco per 2 milioni

Bologna, società calcistica di Lega Pro evade il fisco per 2 milioni

Modena, caporalato nel settore agricolo: in carcere un pakistano

Modena, caporalato nel settore agricolo: in carcere un pakistano

Reggio, turni di 12 ore, dormitori fatiscenti e muffa: smantellato sistema di sfruttamento nel settore tessile

Reggio, turni di 12 ore, dormitori fatiscenti e muffa: smantellato sistema di sfruttamento nel settore tessile

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Omicidio stradale: il 20enne arrestato dimorava nel campo nomadi abusivo a San Matteo

Omicidio stradale: il 20enne arrestato dimorava nel campo nomadi abusivo a San Matteo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Maxi operazione di Polizia nell'area artigianale di Vignola: sparatoria coi banditi

Maxi operazione di Polizia nell'area artigianale di Vignola: sparatoria coi banditi

Modena, pauroso schianto sulla Nuova Estense, macchina in fiamme: muore 79enne

Modena, pauroso schianto sulla Nuova Estense, macchina in fiamme: muore 79enne

Tragedia a San Prospero: esce di strada con la moto, muore 24enne

Tragedia a San Prospero: esce di strada con la moto, muore 24enne

Modena, truffa e rapina un'anziana: arrestato un 27enne di Caserta

Modena, truffa e rapina un'anziana: arrestato un 27enne di Caserta