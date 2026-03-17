La Finanza sequestra 80mila litri di gasolio di contrabbando

La Finanza di Napoli ha sequestrato, ad Acerra oltre 80.000 litri di gasolio per autotrazione commercializzati illecitamente in evasione di imposta, un’autocisterna con targa italiana, un autoarticolato con targa polacca, 2 elettropompe, un impianto per il rifornimento per autocisterne realizzato clandestinamente e 132 contenitori in plastica da 1.000 litri cadauno.
In particolare, i finanzieri del Gruppo Nola hanno notato i movimenti sospetti di un autoarticolato con targa polacca, che si introduceva in un capannone nella zona industriale di Acerra.
Nel corso del conseguente intervento, sono stati scoperti tre soggetti intenti a rifornire un’autocisterna, per mezzo di una elettropompa, con del gasolio di contrabbando contenuto in appositi contenitori di plastica. Inoltre, l’autoarticolato precedentemente monitorato, condotto da un cittadino polacco, trasportava gasolio di contrabbando contenuto, anche in questo caso, in cubotti da 1000 litri, scortato da un documento di trasporto falso.
Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti anche dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto di una quantità di benzina, regolarmente acquistata, che venivano utilizzati dall’organizzazione per scortare fittiziamente il prodotto di contrabbando ed esibire all’atto di eventuali controlli.
I quattro soggetti coinvolti sono stati denunciati per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.