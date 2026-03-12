Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore

Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore

Definitivamente confiscate una villa con piscina, a Castelfranco Emilia, un motociclo, quote sociali e disponibilità finanziarie

1 minuto di lettura

Ieri la Guardia di Finanza di Modena ha eseguito una confisca definitiva nei confronti di un imprenditore di origini campane, residente in provincia di Modena, operante nel settore della ristorazione e gravato da numerosi precedenti penali di natura economico-finanziaria, quali bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.

Il provvedimento è frutto di un'indagine sull’intero patrimonio del nucleo familiare dell'uomo, avente a oggetto il periodo dal 2012 al 2021.

Gli accertamenti economico-patrimoniali hanno consentito di evidenziare un tenore di vita e il possesso di disponibilità patrimoniali, anche per interposta persona, del tutto sproporzionate e non coerenti con i redditi dichiarati al Fisco, ritenute frutto dei proventi illeciti accumulati nel corso degli anni in seguito ai gravi delitti commessi e la cui provenienza l'uomo non è stato in grado di giustificare.

A seguito della ricostruzione del patrimonio illecitamente detenuto, nell’ambito del procedimento di prevenzione, la Guardia di Finanza aveva già eseguito, nel corso del 2024, un decreto di sequestro anticipato dell’intero patrimonio riconducibile al prevenuto. Sulla base del decreto emesso dal Tribunale di Bologna, sono state definitivamente confiscate una villa con piscina, a Castelfranco Emilia, un motociclo, quote sociali e disponibilità finanziarie per complessivi 1,2 milioni di euro.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

Cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia a Nicola Gratteri: ok della maggioranza

Cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia a Nicola Gratteri: ok della maggioranza

Castelfranco, fototrappole per chi lascia i sacchetti di rifiuti accanto ai cassonetti

Castelfranco, fototrappole per chi lascia i sacchetti di rifiuti accanto ai cassonetti

Truffe telefoniche per svuotare conti bancari: soldi al clan dei casalesi, 2 arresti

Truffe telefoniche per svuotare conti bancari: soldi al clan dei casalesi, 2 arresti

'Castelfranco Emilia festeggia l'8 marzo con l'Iftar islamico in piazza: perchè subire tutto questo?'

'Castelfranco Emilia festeggia l'8 marzo con l'Iftar islamico in piazza: perchè subire tutto questo?'

Castelfranco, schianto tra due auto: una finisce nel canale. Ferita anche una bimba di 5 mesi

Castelfranco, schianto tra due auto: una finisce nel canale. Ferita anche una bimba di 5 mesi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

Omicidio stradale: il 20enne arrestato dimorava nel campo nomadi abusivo a San Matteo

Omicidio stradale: il 20enne arrestato dimorava nel campo nomadi abusivo a San Matteo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena: munizioni, banconote false e attrezzi da scasso in auto: tre denunciati

Modena: munizioni, banconote false e attrezzi da scasso in auto: tre denunciati

Senza patente alla guida di un'auto sotto sequestro: denuncia e multa da 7000 euro

Senza patente alla guida di un'auto sotto sequestro: denuncia e multa da 7000 euro

Formigine, violenza sessuale aggravata su minorenne: 39enne condannato a 6 anni di carcere

Formigine, violenza sessuale aggravata su minorenne: 39enne condannato a 6 anni di carcere

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani