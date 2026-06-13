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Le immagini del colpo bloccato sul nascere dai Carabinieri

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Arrestati tre campani, bloccati in flagranza di reato. Il loro piano, che contava anche sull'indossare maschere, è fallito

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Arrestati tre campani, bloccati in flagranza di reato. Il loro piano, che contava anche sull'indossare maschere, è fallito.
Le immagini della rapina sventata alla filiale Mps di Sassuolo.

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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