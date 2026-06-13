Le immagini del colpo bloccato sul nascere dai Carabinieri

Le immagini della rapina sventata alla filiale Mps di Sassuolo.
Arrestati tre campani, bloccati in flagranza di reato. Il loro piano, che contava anche sull'indossare maschere, è fallito
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