Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, controllato dopo il furto offre soldi agli agenti, arrestato

Mirandola, controllato dopo il furto offre soldi agli agenti, arrestato

L'uomo ha offerto ripetutamente 2mila euro ai poliziotti affinché chiudessero un occhio

1 minuto di lettura

Sottrae 110 litri di gasolio alla ditta per cui lavora e quando la polizia lo ferma per controllarlo tenta di corrompere gli agenti offrendo 2mila euro. Un moldavo di 50 anni, già gravato da precedenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Mirandola in flagranza di reato per istigazione alla corruzione.

Intorno alle 3.30 del mattino di venerdì scorso, la volante della polizia ha fermato un'auto che aveva svoltato velocemente alla vista delle forze dell'ordine. Nel bagagliaio c'erano cinque taniche di gasolio per 110 litri complessivi. L'uomo, dopo aver ammesso la sottrazione delle stesse dalla ditta per cui lavora, a quel punto avrebbe offerto ripetutamente 2mila euro ai poliziotti affinché chiudessero un occhio. Alle insistenze del 50enne sono così scattate le manette per istigazione alla corruzione, a carico dello stesso ovviamente anche una denuncia per furto aggravato. Sabato l'arresto è stato convalidato dal gip con misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Emergenza-urgenza: promozione digitale per l'ospedale di Carpi, colpo per Mirandola

Emergenza-urgenza: promozione digitale per l'ospedale di Carpi, colpo per Mirandola

Controlli Polizia di Stato: nove provvedimenti di espulsione per stranieri irregolari

Controlli Polizia di Stato: nove provvedimenti di espulsione per stranieri irregolari

Nuovo protocollo per l'ordine pubblico: nei locali di intrattenimento e disco nasce il 'referente sicurezza'

Nuovo protocollo per l'ordine pubblico: nei locali di intrattenimento e disco nasce il 'referente sicurezza'

25 novembre: 100 uomini ammoniti dal questore per violenza nel 2025

25 novembre: 100 uomini ammoniti dal questore per violenza nel 2025

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Mirandola, schianto tra due camion sul Canaletto: autista all'ospedale in elisoccorso

Mirandola, schianto tra due camion sul Canaletto: autista all'ospedale in elisoccorso

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti

Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Scomparsa di Salvatore Legari, Alex Oliva sarà processato

Scomparsa di Salvatore Legari, Alex Oliva sarà processato

Stazione di Modena, arrestato noto spacciatore nigeriano

Stazione di Modena, arrestato noto spacciatore nigeriano

Non rispetta il divieto di avvicinamento al padre: arrestato

Non rispetta il divieto di avvicinamento al padre: arrestato

Soliera, associazione mafiosa, estorsione e rapina: in carcere marito e moglie

Soliera, associazione mafiosa, estorsione e rapina: in carcere marito e moglie